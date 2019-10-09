【標誌設計】「花花公子」Playboy兔仔頭與兔女郎的由來

「花花公子」（Playboy）的形象相信是所有男士的目標，而雜誌《Playboy》的創辦人Hugh Hefner，更是花花公子的化身。他被譽為最幸福的男人，在2017年他以91歲高齡去世前，身邊一直都不乏團團轉的女生，而他身邊的兔女郎更是深入民心！可以想象得到他就是Playboy Logo那隻戴Bow Tie的兔子。然而，他並非最初就家財萬貫⋯⋯

《Playboy》創刊號封面（網上圖片） 於1951年，當Hugh Hefner還在《Esquire》打工時，因為被拒絕加薪（5美元⋯⋯）而毅然決定自己創辦雜誌，正是Playboy的由來，而據說他當時還要向家人借一千美元來開始這盤生意。《Playboy》創刊號就找來瑪麗蓮夢露當封面，馬上就售完了54,000本，於當時而言是空前成功。但這本創刊號可見到Logo並非兔仔頭， 直至Hugh Hefner找來了當時還是Freelance Designer的Art Paul，當上了Playboy的Art Director，再與Paul商討新標誌。據說Hugh Hefner只提出了數個要求：男性元素、簡潔、最好是黑白色，以及辨識度高，Paul花了半小時就畫出了這個戴Bow Tie的兔仔頭，一直源用至今。

《Playboy》Logo 至今為何用兔子呢，因為《Playboy》是一本主打男性市場的媒體，封面女郎、暴露性感的女生攝影是基本盤，但仍堅守「樂而不淫」的格調，而兔子在西方人思想中則有著性與生育之象徵，純粹因為兔子好生得，同時強大的反差也令Logo得到更高的辨識度，幼稚園學生都知道乖寶寶就得到小白兔印仔，又乖又好生養，就是Playboy Logo可愛之處。而字體方面，一直以來都沿用著既穩重又突出的有腳字Rockwell字體，男人味十足。 《Playboy》這本雜誌可能予人玩味十足、娛樂性為主的形象，但事實上是當年文藝界的表表者，內容上除了女性祼照外，亦有文化、時裝、體育等版面，名人專訪更是出色，也是不少讀者追看的原因，除了影視名人，亦曾訪問過馬丁路德金、拳王阿里、霍金等。而Hugh Hefner甚至請來過不少文壇巨子撰稿如海明威、著名小說家毛姆等，而Art Paul在任30年間，亦請來過Andy Warhol、Dalí等操刀，可謂星光熠熠。

Playboy Club的兔女郎（網上圖片） 最後不得不提的，是《Playboy》在雜誌界之外的成功，因為今天紙媒已式微，《Playboy》本身也認為在這個數碼時代，與網上云云的免費平台鬥大尺度是沒有意思的。在雜誌界取得成功之後，可能也是Hugh Hefner本身的興趣，就開拓了高消費高格調的俱樂部事業——花花公子俱樂部（Playboy Club）。正如兔仔頭Logo的Bow Tie，禮服向來都是Gentleman的象徵，起初Hugh Hefner也想讓在俱樂部工作的女生們穿上禮服，但不免喪失了亮點，於是就把禮服改成性感的兔女郎服，當然兔女郎的概念也源於兔仔頭的形象及象徵，而這個服裝設計更是已登記了的專利制服，縱使於今天遍地都能見到了。