【廚神育成所】 藍帶國際學院登陸K11 Musea (內附報名連結)

相信就算未入過廚的，都定必聽過藍帶國際學院(Le Cordon Bleu)的大名，這家創立於1895年的廚藝學校，可謂普天下西廚心目中的聖殿，掛著「藍帶畢業」之名，就像廚藝有一定保證一般，難怪不少愛煮之人願意花上數以十萬，遠赴求學。今日藍帶公佈了一宗好消息，就是即將與尖東新地標K11 Musea達成長期合作協議，開辦獨家短期課程。

藍帶國際學院於1895年由法國烹飪雜誌La Cuisinière Cordon Bleu出版人Marthe Distel和名廚Henri-Paul Pellaprat創立，學院誕生的機緣源於Marthe為了吸引更多讀者訂閱，而開辦烹飪班，然而漸漸地烹飪班的規模不斷擴大，並演變成正式的廚藝學院，甚至在1960年代雜誌倒閉之後，依然茁壯擴展，更逐步發展至今天成為世界最大的廚藝學校，在五大洲20多個國家開辦了50多家學校，每年招收2萬多名學生，著名校友包括名廚Gastón Acurio、Garima Arora、Gianfranco Chiarini、烹飪節目主持人Julia Child、Giada De Laurentiis等等。

藍帶與K11 Musea合辦的短期課程計劃「MUSE」，主要分為「西式烹飪」與「糕點甜品」兩大類，重點教授烘焙、糕點甜品技術、一般烹飪技能和甜點製作等主題。「MUSE」設有半天課堂及為期3至5日的密集課程，所有課程均會以8至16人的小班授課形式進行，由來自藍帶國際學院、備受讚譽的廚藝大師將主理課程，3位經驗豐富的法國廚師包括：曾榮獲Louis Berger獎冠軍(糖藝類別)的糕點總監Olivier Paredes、學院技術總監兼2011年度法國最佳工藝獎(MOF)得主Philippe Clergue，以及資深麵包師Regis Fevrier。

糕點總監 Olivier Paredes Olivier Paredes曾榮獲Louis Berger獎冠軍(糖藝類別)和法國餐廳甜點比賽專業組亞軍，並曾在米芝蓮一星餐廳Shoenenbourg中擔任甜點廚師。他現於藍帶國際學院上海校區擔任甜點技術總監。

技術總監Philippe Clergue Philippe Clergue曾效力法國總統官邸愛麗舍宮及數家米芝蓮星級餐廳，後於法國博訥區開設了自己的餐廳L’Auberge de la Toison d’Or，經營超過15年之久。在2006年加入藍帶國際學院後，更曾入圍表彰法國最優秀工匠的法國最佳工匠獎(MOF)。

資深烘焙師Regis Fevrier Regis Fevrier曾於法國最著名的麵包店累積超過20年的烘培經驗。作為法國最出色的糕點及麵包師之一，Regis Fevrier曾在由Alain Ducasse創辦、位於法國伊桑若的糕點學校L'Ecole Nationale Supérieure de la Pâtisserie擔任糕點講師。自2015年起，Regis Fevrier一直擔任藍帶國際學院上海校區的糕點廚藝大師至今。