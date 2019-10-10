【錶機道場】點解有錢佬唔吼勞力士？

勞力士是不是好錶？這問題我可以斬釘截鐵地告訴你，絕對是。

Rolex GMT-Master II可樂圈

Rolex百年歷史，錶廠規模既大，製作經驗也豐富，對品質的監控也是行內數一數二，他們製作的機械錶準確、耐用、可靠，幾乎無可挑剔。

Rolex的好，路人皆知，去到一個地步，是其已經具有「貨幣」的性質。因為其認受性高，二手價格也非常穩定，上一輩的人甚至會認為要出門或「走佬」，帶一隻「勞」旁身是個指定動作。



Rolex Cosmograh Daytona熊貓

數了那麼多好處，為甚麼我又會說「有錢佬唔吼勞力士」？講到底，其實Rolex的好，也就是高級鐘錶愛好者所力求避免的。

因為認受性高，Rolex在大家印象中，無論社會地位收入高低，不少人都希望可以擁有。但作為收藏家，這種普遍性也正是最致命的。當然，如果有某些特別款式能夠作出極度限量製作的，這會是另一回事，但請明白，所謂限量製作，不會是那種起碼幾百隻的做法，能夠全世界原廠出品獨一無二固然最好，最低限度是個位數的才叫理想是吧。

收藏家要的是那種拿出來可以和人分享的故事，但當那個故事原來普遍得有如「三隻小豬」，你明白為甚麼Rolex不入他們法眼了吧。

Rolex Oyster Perpetual自動機芯的打磨造工細緻但不花巧。

此外，作為高級鐘錶，其中一個值得叫人沉迷的，理應是其機械結構。Rolex呢？水準當然高，但問題是你看不到。錶廠不是沒有透明底蓋的作品，Cellini Prince系列不叫座的原因，就是Rolex不做透明底蓋的原因。Rolex的理念是要製作耐用可靠的潛水錶，加入透明底蓋意味著的，就是要犧牲防水性能，就是放棄了務實的初衷而投入奢華的行列。

Rolex Cellini Prince的透明底蓋萬中無一。

講到這裡，你相信也就明白了，對於有錢佬或是收藏家來說，要追求的窮奢極侈或者是對工藝的精雕細琢，都本非Rolex的原意。錶廠細意打磨部件，為的不是博你眼前一亮，而是只求令機械運作更加完美順暢。所以，即使Rolex手錶價格動輒十萬八萬一隻，它都從來不是一件奢侈品，而是真的講究實力和耐用性的「工具」。