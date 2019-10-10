HUBLOT× Ferrari 典雅靈動新作 Classic Fusion Ferrari GT

創新的技術與精緻的工藝，雖然都是亮點，但往往真正迷人的魅力，卻來自品牌本身。HUBLOT與Ferrari今年亦不讓人有喘息的空間，推出的Classic Fusion Ferrari GT腕錶集兩家之大成，設計與工藝並重，但老實說，光是兩大品牌的Logo已經佔相當大的價值。

Classic Fusion Ferrari GT 錶殼亦有三款選擇 兩者自2011年長期合作至今，由「Big Bang Ferrari」到「MP-05 LaFerrari」以至是「Techframe」腕錶，都體現濃濃的品牌價值，除了從物料上追求極致，理念上更是一致，速度與穩定性，都是錶與車最重要的價值觀。今年的Classic Fusion Ferrari GT，為他們掀開新一章，之前他們主要於F1賽車領域上合作，但GT（Gran Turismo）卻是高性能豪華轎車的代表，相比起競速的激情，品牌今回更想表達精緻舒適的高速長途駕駛體驗之韻味。是次的Classic Fusion系列除了向GT致敬，也表現出對機械與美學的熱忱，除了亮點之一的，堪比鑽石硬度的藍寶石水晶全透明錶盤之下的UNICO自製機芯（HUB1280），剛於去年才發佈，振頻達4赫茲（每小時28,800次），厚度僅為6.75毫米，首次用在品牌的Classic Fusion系列；設計經法拉利中心的設計師之手將GT的元素糅合其中，彷如看得到其方向盤、儀表板等的影子在內，實是「便攜式GT」；此外，錶殼亦有三款選擇。

HUBLOT向來以研究創新物料而令人所津津樂道，將物料運用得出神入化的方為大師，曾應用過混擬土、木材、迷人的魔幻金（Magic Gold）等，今回除了鈦金屬，亦有著名的「皇金」King Gold以及3D碳纖維錶殼。原來品牌有自家的冶金師，King Gold是品牌專利貴金屬，除了顏色更具氣派（基本而言就是紅色調更重），保護性也更高。而3D碳纖維錶殼最大優勢是輕盈，當然外觀型格，也別以為輕盈的代價是保護性，相反地，3D碳纖維已是賽車界的常用材質，以耐磨見稱，用在高級製表領域上可謂是業界的新貴材質。是次兩方團隊成員共同打造出非凡設計之作，一式三款讓人選擇適合自己的配搭，把出色的GT戴上手的感覺相信無與倫比。