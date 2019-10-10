【玩物養志】為鐘錶建立起傳媒王國 專訪鐘錶收藏家 Abel Hwong

將興趣發展成事業，是多少人的夢想，但真能夠達成，又有多少。Abel Hwong，黃家維，國內著名高端品位雜誌《富甲天下》、《時光寶盒》與《遊18》的出版人，原來14年前之所以開始辦雜誌，全因為對於鐘錶的鍾愛。

黃家維，國內著名高端品位雜誌《富甲天下》、《時光寶盒》與《遊18》出版人

因為愛錶，所以開始研究錶，甚至開始寫錶，開辦鐘錶雜誌， Abel自言最高峰時期，收藏有幾乎200枚腕錶，當中有身價不菲的複雜功能錶，也有被炒上天價的熱捧錶款，以及猶如藝術品的琺瑯工藝錶。回憶初心，Abel笑說愛上鐘錶，源於一件童年往事，「小時候有個阿姨送了一枚米奇老鼠手錶給我，媽媽一早明言禁止我將錶戴回學校，但小朋友嘛，難免喜歡在同學面前show off，結果有次被媽媽發現我戴錶返學，一怒之下就把它扔掉。那時候，我便決定了，將來有錢的話，我要買下所有的錶！」

Abel 的部分珍藏

時至1989年，Abel 買下了人生中第一枚自資的腕錶 ─ Cartier的Santons de Cartier。「我最喜歡的是它背後的故事。是否人類歷史中第一枚腕錶，眾說紛紜，但肯定的是，Santons de Cartier是歷史上第一枚專為飛行員而設計的腕錶！在那個只有懷錶而未發明腕錶的時代，Alberto Santos-Dumont先生邀請Louis Cartier為他製作一枚戴在手腕上的錶，讓他可以在查看時間的同時，空出雙手控制飛行器。」Abel 續說：「當年我買的是石英機芯鋼錶，用了7500元，而我的月薪只有3500元，花了我兩個多月的薪水，現在這枚是去年推出的復刻版。」

Cartier - Santos de Cartier

Abel 購入的第二枚腕錶，是俗稱「金銀潤」的金鋼勞力士。Abel笑說：「那時候做sales有所謂『三寶』─ Dupont 筆、打火機，以及金銀潤勞力士，那時候我雖然不是做銷售員，但很喜歡它像顆骰子般的boy size設計，所以也就買了回來，價錢大約是2萬元。自這時開始，我打從心底裡愛上了鐘錶，然後便購入了我的第三枚腕錶 ─ Patek Philippe的3919。」

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