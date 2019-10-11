【男人傾】買車迷思！人生第一部車怎麼選？

朋友剛拿到車牌滿心歡喜想要買車，問我意見，我說買甚麼車看你甚麼人，如果是我這樣理智行先，必定是過十年的二手日本車。

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為甚麼是二手車？好簡單，因為作為P牌仔的第一部車，無論你是跟師傅也好，駕駛學院出來也好，學車與自己開車完全是兩回事。技術上你也許已經完全合格，但馬路上隨時出現各種各樣的突發事，經驗是讓你承受壓力不致犯錯的其中一個重要法門。

此外，日常駕駛時的道路環境也絕對不是你學車時只針對練習特定路段可以相比。大的碰撞其實並不常見，最普遍的反而是你以為沒甚麼危險的泊車、掉頭等小事。作為一個P牌仔，要做到零意外一點揩花碰損都沒有，那是難過中六合彩。

所以第一部車你就預算一定會有好多小碰撞，這既是給你的一個心理準備，去學習面對車子受到損傷時的反應。因為即使是開車老手，這些碰撞有時都是難以避免的。

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為甚麼要日本車？正如剛才所說，P牌仔小意外一定多，日本車因為常見，二手零件也比較多，維修成本自然大大降低。我自已就試過一個月之內換了兩塊車頭冚，其中一次只不過因為給路上飛石刮花了一道大花痕，車房說正好有一塊同色同款的，換掉比起噴油還要平，為甚麼不換？

至於，由於新牌仔沒有NCB，保險費超級貴又好似射落海，所以細cc的四座位車仔就最好不過，應該不用多解釋了吧？

用車，一定會有揩花碰損，幾有經驗都難以避免。(Photo credit : Tim Mossholder)

最後，為甚麼還要車子要有十年左右？這當然是為你的荷包著想啦，十年的舊車固然平，買的時候容易負擔，更重要的是，當你以這部錢七操過一年半載變成熟手後，再將這車子轉手，下一手的人根本不會斟酌汽車的手數與新舊程度，再轉賣時的二手價格可能無甚差別，變相來說就是你白賺了這段時間的租車錢。

當然，以上說法，是基於非常理性的條件下，也不是叫你一世都開同一部車。至於你是甚麼性格，到實際買車考慮，聽得幾多入耳又是另一回事了。

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至於朋友最後出了部甚麼車？全新Benz，祝佢好運。