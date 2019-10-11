【男人傾】讀萬卷書不如跑千里步 跑步教會我的六件事

秋風起，又是跑季時！跑了幾年，筆者發現，跑步並非單是身體上的鍛鍊，更能強化心靈，皆因從跑步的過程中，我得到了一些領悟。

Photo by Kyrylo Kholopkin

永遠不會太遲

確實，有研究說15歲左右，是開始練習長跑的黃金年齡，但即使已經步入中佬階段，也並不代表你不能在今天才開始練跑。筆者就認識一個叔叔，50多歲才開始練跑，現在在香港的本土比賽，橫掃60歲以上組別的獎項。故此，永遠不會太遲，只是你多猶豫一日，就會遲多一日開始。



Photo by Angel Santos

萬事起頭難

既然並非職業運動員，想要練跑就要把握上班前後的時間。在接觸跑步前，從來沒有想像過自己竟然會在上班前，凌晨4點就起床，為的就是練跑儲里數；更加想像不到的是，原來日出前的吐露港公路是如此熱鬧。就像面對新的工作或挑戰，剛開始總會覺得困難沒可能，然而習慣過後，哪天沒有早起來反而會覺得怪怪的。



Photo by Skeeze

鎖定目標很重要

練跑是一件很目標為本的事，有了目標才能清晰知道怎樣安排練習課表。最近定下短期目標，希望在今年12月1日的大阪馬拉松能夠破3，然後就知道每星期要練幾多課，當中每一課的強度是甚麼，interval、tempo大約要跑多快，長課要跑多長，每星期每月大約要儲幾多公里。如果沒有目標，會很容易迷失方向亂練亂跑，久不久這樣輕鬆一下還可以，但長遠來說還是需要找個目標。



Braden Collum

一步不能登天

有目標重要，怎樣定下目標也很重要。跑步跟做人一樣，要懂得循序漸進，不能一步登天。跑步人之間有句名言，「只有累積，沒有奇蹟。」跑步是需要時間慢慢累積的，一下子忽然將訓練量急升，沒有讓身體慢慢習慣長距離和高強度訓練，很容易引發不同的傷痛，結果又要花時間養好傷才能再練，欲速則不達。



Maarten Van Den Heuvel

團隊力量

很多人說練跑是一件很個人的事，但有試過一班人一起練，就會知道團體的力量。練interval如果沒有隊友的互相鼓勵打氣，20組400米、15組800米、12組1K、8組1.6K，這些BOSS級餐單是沒可能捱得過，就算「食得晒」，獨個練也沒有集體一起練那麼具效能，也不用說35K以上的長課是怎樣捱過去。日常事亦然，確實很多時候自己一個也能處理，但有隊友一起，效果總會更佳。



Robert Calderon

不進則退

近來因為傷痛困擾和公事私事較忙，都未有抽出足夠時間練跑，每次一練總會覺得力不從心，本應還在不斷進步時期的階段，卻感覺實際上比起半年前退步了。做人做事也一樣，不進則退，別要為了一時的懶散逸樂，而讓自己此前的努力花費了。

