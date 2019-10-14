【日內瓦鐘錶大賞】最佳潛水錶獎高CP值入圍精選：精工和浪琴浪鬼

潛水錶現在有多夯，從錶壇的指標獎項——日內瓦鐘錶大賞（GPHG, Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Genève）2019年把原本的最佳運動錶獎直接縮小範圍，新增一個「最佳潛水錶獎」就可以略知一二。 日前GPHG已經公布了各個獎項的入圍名單，其中在最佳潛水錶獎中的六名入圍者中，有兩款手錶讓人尤其心動，分別是浪琴Longines的HydroConquest黑陶瓷殼以及精工SEIKO 2019年全新推出的Prospex LX Line Diver’s，也剛好兩款的定價都在十萬台幣這個價位帶，對於想要挑選等級高一點的潛水錶的消費者來說，這兩款雙雙入圍GPHG的潛水錶的確可以考慮一番。

SEIKO Prospex LX Line Diver's

SEIKO在1965年正式推出自家首款潛水錶系列，最近幾年品牌也嘗試復刻了幾款早期的潛水錶作品，其中以2018年的Professional Diver's復刻錶為代表，它的原作誕生於1968年，耐用紮實的運動機能以前就很受市場歡迎，它甚至還摘下了2018年的日內瓦鐘錶大賞最佳運動錶獎。

或許是嗅到了市場和業界都一致叫好的好評，SEIKO 2019年遂以這系列為藍本，開發出新款Prospex LX，有意思的是，它的本質雖然是潛水錶，但是SEIKO一口氣推出了三個款式，涵蓋陸、海、空三種運動需求，其中潛水錶SNR029由於最能代表這個系列的精神，因此相對來說還是最受到矚目。

+ 5 + 4 + 3

這次一手打造Prospex LX Line的背後推手是日本的知名設計工作室Ken Okuyama Design，SEIKO由於相當欣賞此工作室主理人奧山清行的設計才華，而尋求與他們合作的機會。奧山在汽車設計圈的名氣很響亮（例如HONDA NSX、法拉利Enzo、456等他都曾參與其中），近年他開始拓展自己的設計觸角，因此現在手錶也成了他的最新合作項目。

他在提到這次的設計案時，表明了將現代元素帶入SEIKO的經典傳統設計中是他的努力方向，從結果來看，Ken Okuyama Design算是再一次地完成了令人驚豔的任務。

Prospex LX系列清一色搭載Spring Drive機芯，而用來表達所謂陸、海、空領域的差別在於細節以及部分功能的微調，例如代表「陸」的SNR025，它在潛水錶的基礎下導入兩地時間功能，錶圈改為羅盤方位刻度；代表「海」的SNR029就是一副正宗潛水錶的樣子（因此它沒有再增設兩地時間功能），錶圈只能單向旋轉；最後代表「空」的SNR033雖然一樣有兩地時間功能，但是它的錶圈就改成24小時日夜刻度、可以雙向選轉，而因應使用需求，三款錶的防水功能呈現海〉陸〉空的局面，分別是300米、200米和100米防水深度。

SNR029由於承襲了Professional Diver's復刻錶的基因，因此外型上不難看出兩者的關聯，從錶殼線條、設定在4點位置的錶冠，以及面盤上的幾何造型時標與劍針等等都有異曲同工的感覺，不過Ken Okuyama Design也並非只是依樣畫葫蘆（否則就跟SEIKO自己推出復刻錶沒兩樣了），奧山領導的團隊重新調整了錶殼的外殼，讓它看起來比較厚實、放大錶圈的面積比例，同時錶圈側邊的齒槽也變得更粗獷、間距更開一些。

據奧山本人所說，他在設計時的重點就是要保留SEIKO潛水錶本有的特色，並且從簡化線條、突顯力量感等角度進行微調，從而讓手錶看起來更具現代感。而Prospex LX系列除了基本的鈦金屬款之外，SEIKO也還一併推出了黑色塗層版本（兩種版本的價格一樣，但鈦金屬款都是搭配鍊帶，黑色塗層版本搭配的則是皮帶或膠帶）。

Prospex LX Line Diver’s SNR029 鈦金屬材質 5R65 Spring Drive自動上鍊機芯 時、分、秒、日期顯示 動力儲存顯示 藍寶石水晶鏡面 防水300米 錶徑44.8mm 參考價：NT$ 195,000

LONGINES HydroConquest

LONGINES浪琴的人氣潛水錶HydroConquest深海征服者系列，在2018年時有了滿明顯的改造升級——潛水計時圈從原本的鋁圈改成現在愈來愈普及的陶瓷錶圈，同時品牌也微調了整隻錶的設計，讓新一代的浪琴水鬼（簡稱浪鬼）看起來更俐落有型。

新一代浪鬼剛登場時就推出了藍面、灰面與黑面等三種款式，規格變更吸引人、配色也變得更豐富，不過由於陶瓷的製作難度（和成本）稍微高一些，這也使得新舊浪鬼之間存在一點價格，新款浪鬼定價一舉突破五萬台幣。2019年浪鬼似乎不滿足於只是在錶圈方面進化，因為浪琴又再新推出了另外一款改款，這次是把整枚錶殼都改成陶瓷材質，以系列首見的全陶瓷樣貌躋升HydroConquest的旗艦款地位。

黑面黑圈原本就是浪鬼基本的款式，不過2019年新款卻是連錶殼都變成了全黑色，這是由於浪琴啟用了成份為ZrO2（二氧化鋯）的陶瓷製作錶殼，升級為陶瓷殼的浪鬼並非只是純粹把錶殼材質由不鏽鋼換為陶瓷而已，由於兩種材質的性質與加工難度不一樣，所以我們會發現2019年的黑陶瓷浪鬼外觀有幾個小變化。

首先是錶徑從41mm微微增加至43mm，另外錶冠護肩的飛翼造型被修改的更短小精悍些，同時原本不鏽鋼款式的錶冠在刻槽頂部還有個類似蓋狀的設計（方便佩戴者用指甲把錶冠「夾」出來），但到了陶瓷款上頭，或許因為加工成型不易，所以索性取消了這個蓋狀設計。

還有一點由於整枚錶圈也變成了陶瓷，所以陶瓷圈的範圍就視覺效果來說也變得更寬大，而且去年的陶瓷圈表面有經過拋光處理，今年的拋光則只施作在錶殼、錶耳方面，錶圈則是比較接近霧面的處理，這讓整只錶的黑色看起來比較有層次。

承接2018年陶瓷圈浪鬼的改造，2019年新款的錶圈刻度依舊精簡的剩下前15分鐘保有分鐘刻度，另外則是以每五／十分鐘為單位放上線型／阿拉伯數字刻度；而在面盤部分，原本在塗有夜光物料的圓點時標內緣都還有一枚梯形時標，到了這一代陶瓷世代以後已經全面捨棄，如此一來面盤看起來空間變得比較充裕，不會有那種密密麻麻的感覺。

這世代同樣維持了日期顯示，日期窗也同樣擺在3點放置，另外就是時、分指針的造型沒有變動，倒是秒針從原本的紅色箭頭針尖改成棒棒糖式的設計，而且此處也加上了夜光物料，這些變化套用在全黑陶瓷殼身上更是對味，因為這有助於提升手錶在暗處的閱讀效果。

錶款搭載的L888.3機芯與不鏽鋼陶瓷圈款搭載的L888.2機芯規格相去不遠，它的動力儲存有64小時，震頻則是比較少見的25,200轉，實際上它算是ETA機芯的改造版。這款和去年版本同樣採用實底蓋，底蓋推測應該還是金屬而非陶瓷，只是同樣鍍上了黑色來呼應錶殼的顏色，同時去年款的底蓋飛翼沙漏圖案是用刻上去的，至於2019年新款則是印上去的，戴上手時的感覺也是會有點微妙的差異。

錶款搭配的是橡膠錶帶，不過它的錶扣也同步換上陶瓷材質，整隻錶的製作難度又再突破去年，戴起來的好處是防刮的範圍變更全面了，但同時也要留意陶瓷易碎不耐摔的問題就是。

HydroConquest系列陶瓷款 陶瓷材質 L888.3自動上鍊機芯 時、分、秒、日期顯示 藍寶石水晶鏡面 防水300米 錶徑43mm 參考價：NT$ 121,000

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2019年高CP值手錶的代表 浪琴HydroConquest和SEIKO Prospex潛水錶規格都很有誠意】