【波特酒】葡萄牙國寶級加強酒Port　10大種類你試過幾多款？

波特酒（Port）是葡萄牙國寶級加強酒，產於杜羅河谷（Douro）。杜羅河猶如母親河，孕育著周邊的葡萄園，而杜羅河谷產區也是世界上第一個葡萄酒法定產區。葡萄牙第二大城市波爾圖（Porto）就是杜羅河的入海口，很久以前就有大量波特酒從這裡運到歐洲，乃至世界各地，Port 也因此得名。

這裡的葡萄園都建在陡峭的山坡上，以梯田的形式呈現。葡萄藤的修剪、採摘等活動都只能純人手完成。更特別的是，這裡的地權非常分散，一個葡萄園裡可能種植了幾十種不同的葡萄品種，甚至連工人們都傻傻分不清楚。

出現這樣的情況還因為允許釀造波特酒的品種多達幾十款，一般會用到國產多瑞加（Touriga Nacional）、多瑞加弗蘭卡（Touriga Franca）、羅麗紅（Tinta Roriz）、巴羅卡紅（Tinta Barroca）、獵狗（Tinto Cao）、古維歐（Gouveio）、瑪爾維薩（Malvasia）、維歐新（Viosinho）等等。這些品種都不會在酒標上標示，因為很可能酒本身就用了多款葡萄酒混釀而成。

杜羅河位於葡萄牙的北部，越往內陸越熱越干燥。最近葡萄牙才受到熱浪的襲擊，中部也發生數十年來最嚴重的山火。最有趣的是到了傍晚，有時會聽到爆炸聲。這是人們在炸山坡，因為實在是太陡了。葡萄牙的人力成本已經成為波特酒業一個迫在眉睫的問題。同時越往內陸的地勢越平坦，這裡得以使用機器，所以本來風土條件一般的內陸也越來越多產商「進駐」。

波特酒 (PORT) （Gettyimages／視覺中國）

波特酒 (PORT) 的釀造工藝

釀造波特酒的原理很簡單，在發酵的過程中加入高度酒精（77% abv）殺死酵母，終止發酵，剩下大量還沒有轉化成酒精的糖份。所以波特酒酒精度都比較高（19%～20％ abv），而且比較甜，非常適合當餐後酒。當然也有不甜的，但相對較少見。

波特酒另外一個特殊之處，是發酵的時候用腳踩葡萄。擠壓葡萄獲得葡萄汁的時候最怕的是把葡萄籽也給壓爆。葡萄籽內含大量單寧和苦澀物質，一旦壓爆釀出來的酒會特別苦澀。而人腳是完美的壓葡萄「工具」，因為腳板底絕不可能踩爆葡萄籽，不信你可以試試。

當然衛生是很多人都會在意的問題，再加上人力成本的上升，很多產商都已採用機器。這得益於波特酒龍頭老大 Symington 的發明。但這種腳踩傳統還是被少數優質的產商保留，別有一番風味。

釀好的酒在裝瓶前一般會送到維拉諾瓦的蓋亞（Vila Nova de Gaia）陳年。不同類型的波特酒有不同的陳年要求，當然味道也各不相同。

波特酒 (PORT) 種類眾多，按下圖了解↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

紅寶石波特酒（Ruby Port）顧名思義呈現出紅寶石的顏色。這是最簡單，也最便宜的波特。一般用來自不同年份比較年輕的酒混釀而成，陳釀2～3年，然後直接過濾、裝瓶、出售，散發著清新果香，屬於盡早飲用的類型。

按理說，茶色波特酒（Tawny Port）是比紅寶石波特陳釀更長時間的酒款。可現實是茶色波特更多只是用顏色比較淺的酒混釀而成，這些酒由生長在較為涼爽產區的葡萄釀造，或者直接加入白波特酒（White Port）讓顏色變淺。該類型一般會飄逸出果仁、氧化的氣息。

波特酒在木桶陳年 6 年以上就會變成茶色，口感也變得柔順絲滑。陳年茶色波特酒（Aged Tawny Port）則是比茶色波特要好得多的酒款。一般由多款質量非常好的，甚至可以成為年份波特的酒混釀而成，然後在木桶中陳年。酒標上一般標著“10”、“20”、“30”、“40”表示在木桶陳釀的年數。這些酒都必須通過當地的監管機構 IVDP 的嚴格品鑒和批准。酒標上必須同時標示裝瓶的日期，因為這類型的波特不可花太長的時間在酒瓶中。

葡萄牙第二大城市波爾圖（Porto）（Svetlana Gumerova/Unsplash）

儲備波特酒（Reserve／Reserva）可以算是較優質的紅寶石波特。採用質量更好的葡萄、依照更嚴格的標準釀造，呈現出更深邃的顏色和香味。大概在木桶中陳釀 3 年後裝瓶。

最貴、質量最好的波特酒非年份波特（Vintage Port）莫屬，產量只有整體波特酒的 1%。採用單一年份的酒釀制，酒採用在最好葡萄園中達到最完美成熟度的葡萄釀造而成。在木桶陳年 2～3 年後出售，消費者自行負責其後數十年的瓶中陳年（年份波特必須花很長時間熟成）。每一個年份都必須由 IVDP 宣布，換言之，沒有宣布的年份不算年份波特。

當然，即使宣布了某個年份，生產商在考慮自身的波特產量和市場因素之後，也可以不跟隨，Cockburn 就是這樣的「反叛」產商。年份波特沒有過濾就直接裝瓶，喝的時候一定要醒酒隔渣。IVDP 宣布的年份不多，平均每十年會出現 3 個，比如 1970、1975、1977、1980、1982、1983、1985、1991、1992、1994、1997、2000、2003、2007。

（Bruno Martins/Unsplash）

谷物波特酒（Colheita）也是由單一年份的酒釀制而成的茶色波特酒。它和年份波特不同，必須在木桶陳年 7 年以上方可裝瓶。酒標上必須標示裝瓶的日期，最好在裝瓶後的一年內飲用。谷物波特的味道類似於陳年茶色波特，但值得注意的是，這類波特一般是接到訂單才裝瓶，所以即便是同樣的年份，瓶與瓶之間可能會有相當大的差異。

單一葡萄園年份波特酒（Single Quinta Vintage Port）雖然也是單一年份，釀制方式也差不多，但又和年份波特很不一樣。首先，單一葡萄園年份波特會在好年份出產，但不一定是 IVDP 宣布的極佳年份。事實上，單一葡萄園年份波特一般會充當年份波特混調中的「骨幹」。所以產商一旦在某一年決定生產年份波特，那一年就幾乎不會出產單一葡萄園年份波特。

其次，很多產商會在裝瓶後再陳放 8～10 年，等酒「成熟」後再出售。某些獨立的園地幾乎每年都會出產年份波特。園地中最有名的當屬 Quinta do Noval Nacional，而另一個明星級園地 Quinta do Vesuvio 則只會出產 IVDP 宣布的年份波特。

（Svetlana Gumerova/Unsplash）

晚裝瓶年份波特酒（Late Bottled Vintage）也被簡稱為“LBV”，同樣是單一年份的酒釀制而成。然而，裝瓶時間則在收成後的 4～6 年，所以才叫晚裝瓶。LBV 主要分三大類，最常見的是在裝瓶前經過澄清、過濾、低溫處理的酒，人為因素太多，缺少濃郁度和復雜度；第二種被稱為傳統型（Traditional），也是在好年份出產，一般瓶中陳釀 4～6 年後就已經適合飲用，比年份波特要早得多；第三種是裝瓶後再繼續陳年至少 3 年再出售，酒標上一般標示“Envelhecido em Garrafa”／“bottle matured”的字樣，複雜程度甚至趕上年份波特。

酒垢波特酒（Crusted Port）是老大哥 Symington 的創新發明。用來自不同年份的優質波特混調而成，一般稍微陳釀幾年後，酒還在比較年輕的狀態下裝瓶。同樣未經過濾，殘餘酒垢，也就是渣。這類酒顏色很深，酒體澎湃，有點像傳統型 LBV，價格也比年份波特便宜很多。裝瓶後至少陳釀 3 年才可以在波爾圖出口，酒標上必須標示裝瓶日期。

最罕見、最不尋常的波特當屬酒櫃波特酒（Garrafeira），直到 2002 年以前，一直只有產商 Niepoort 的出品。這類波特同樣用單一年份的酒釀制，先在木桶中氧化熟化 3~6 年，然後再放到一個容量在7～11升的玻璃器皿（demijohn）中濃縮熟化至少 7 年以上，有時甚至達到 40 年，最後再過濾到標準 750ml 酒瓶。所以酒標上都會標示出三個日期：年份、玻璃器皿裝瓶日期、過濾到標準瓶的日期。這類酒結合複雜的香氣和柔順的口感，有時候甚至會帶出臘肉的氣息，算是波特中讓人驚艷的奇葩。

雖然波特酒的市場佔有率少得可憐，但並不代表可以被忽視，它說不定可以永遠改變你對葡萄酒的印象。

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