中環石板街「NOJO」今秋必嚐油髀拉麵、清酒雞尾酒

中環向來不乏拉麵，位於H Code的「NOJO」可能大家都聽過，就在石板街旁，一向專注於手工雞白湯拉麵，別具人氣，但在今個秋季卻注入居酒屋元素，除了提供特色Cocktail，更有近60款的特色居酒屋美食！

「酒糟炸雞」 「NOJO Ramen x Izakaya」除了拉麵聞名，其環境亦相當適合大家與同事、朋友小酌幾杯，室內的現代設計風卻提供居酒屋美食，採用開放式酒吧廚房設計，別樹一格；而戶外環境亦十分舒適，特別在秋季可以乘著微涼的秋風呷著新推出的雞尾酒或清酒伴著炸物及關東煮。由資深日籍廚藝團隊操刀的新菜單包括關東煮、爐端燒、炸物、刺身、野菜及佐酒小吃等，特別推介「酒糟炸雞」，以浸過夜清酒酒糟及鹽漬為主醃料再炸至金黃色，是為佐酒佳品。



客人可自行調配出專屬的醬油 作為居酒屋當然不少得刺身，全新推出的「3色刺身盛合」特色在於醬料，客人可以將不同口味的麵豉醬自行調配出專屬的醬油，餘下的麵豉醬更可調配沙律醬用作蘸配「青瓜配麵豉沙律醬」。此外，餐廳當然沒有忘記打響名堂的拉麵，除了繼續提供雞白湯，更新增多款口味的湯底包括「辣味噌」、「柚子」、「蝦味噌」及「醬油」，而且酒過三巡，一到零晨時分餓意襲來，拉麵上的「油髀」是必點之選。

Nojo的拉麵向來出色

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+ 5 + 4 + 3

Masu Mule用上真澄清酒調製 餐廳可以為客人推介適合口味的清酒，此外，乘著初秋新酒單，當然要試一試最新的雞尾酒，是由清酒作為基酒調配而成，特別推介以傳統雞尾酒Moscow Mule變奏而成的「Masu Mule」，以真澄清酒為基調，薑味汽水、冰檸檬、日本子薑及迷迭香交織出點亮味蕾的口感，而且東瀛味十足。