【男櫥神】啡色一定蝦人著？記得以下4點就能輕鬆駕馭

男人總愛穩定，於是一到了秋冬季，都會以最基本的黑白或深藍色調作為主要衣著配搭，畢竟這些經典色調穿在不同風格或身型的男生上都不會怎樣出錯，只是如果你不想太過單調，其實可以嘗試柔和的啡色系。 撰文：Mariane

Credit: Menstyllica 普遍啡色都會予人「老土」的感覺，啡色皮鞋或腰帶還可，但啡色大衣呢？不是人人穿都好看，但近幾季大吹復古風，就令這色調再次成為主角。要駕馭啡色，關鍵是拿捏好深淺度。

Massimo Dutti 2019秋冬 簡單的入門版是啡色長褲，從淺啡到煙草色調，上身可配上同樣秋意的墨綠、棗紅或是白色針織衫，感覺便會順眼得多。

Credit: Bewakoof 恤衫是男士服飾裡的基本item，它是建構你整個造型的重要元素，所以好的剪裁和品質是你需要考慮的因素。啡色恤衫除了可以用來配襯正式上班服、更可以解開鈕扣，裡面襯上白T恤和牛仔褲/chino，既casual又充滿時尚感。

啡色燈芯絨overshirt配白色T恤和牛仔褲，你也能輕易駕馭。Credit: Zara

Credit: Zara 全套西裝的話，黃褐色(tan)會是很好的選擇，能在一眾藍黑灰西裝上班族裡成為焦點。另外卡其色會更容易穿一點，但有可能會過於casual。所以想嘗試穿啡色又不想太誇張，也可以投資一件西裝外套，啡色與其它同屬大地色系的色調或是藍色其實非常夾。