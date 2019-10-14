當代藝術空間Pottinger 22長期展出新銳雕塑家任哲作品

香港有著良好的藝術氛圍，每天都有著林林總總的展覽或活動在發生，但對於雪白一片的展覽場地，近年不少展場都渴求破格，早前就有一家名為Pottinger 22的當代藝術空間落戶中環，除了展出作品，更著重於打造一個藝術和文化交流空間。場地正在進行的長期展出，是為藝術家任哲的雕塑作品。

任哲，生於1983年，北京藝術家，擁有中國北京清華大學美術學院雕塑系學士及碩士學位，現為中國雕塑協會會員。擅於從傳統思想文化資源中汲取營養，融合東方禪修的神韻與西方現代的氣質，轉化為自己的藝術語言。 作為亞洲最矚目的年輕雕塑家之一，任哲向來喜於將東方文化及思想融入作品之中，但不止於純粹的傳統，而是將東方禪修的神韻和西方現代氣質融會貫通。展場上的作品大多都是近年作品，有些作品採用的物料是不銹鋼，別具氣質的人物雕塑有著鏡子般的表面，是為任哲匠心獨運之舉：「不銹鋼除了是物料，其特性而是一個表達方式，人們站在其面前可以作出深思。」不銹鋼的表面蘊含著禪修哲學，見天地、見自己，任哲表示作品與觀眾的聯繫，才是作品的生命。

《坐觀雲起》 原來在於雕塑而言，任哲也算是「快手」、多產的，平均三個月就完成一件作品。但他表示雕塑的工藝程度很複雜，做雕塑就像蓋房子，都是用泥土，之後才加上其他的結構與修飾，正如他用上不銹鋼。他的人物雕塑別具靈性，尤其衣衫的靈動神韻，原來他會用上現成物料如繩子。

《十常待-丁》 此外，在展場上見到他的手稿，單獨來看都是一幅幅畫作，問及任哲除了雕塑有否繪畫作品，他指出會雕塑的都會畫畫，正如會跳水的運動員都會游泳，但他獨愛雕塑。不過，畫作是平面，而雕塑卻是全面，他也說畫手稿時要有不同面的想像，是為最難之處。不像是建築，現在都有很多工具幫助，例如3D Scanning、3D繪圖軟件，雕塑的藝術成分高於像真，畫作本身的韻味轉化成立體的雕塑，全在藝術家的腦海中構成。

《尋白羽》 要進行長期展出，任哲在策展上的考慮主要是空間的節奏。Pottinger 22是甚為特別的藝術空間，多層的結構有著不同的功能，例如工作室、開會的大廳，展出的場地、開放空間等，一路走上去都有不同的感覺。任哲指出：｢觀眾看的是一個整體性，看完一個，會思考下一個空間會有著甚麼，這也是雕塑與空間的關係帶給我的思考方式。」最後，問及他對於「好」的作品的定義，他反問：如何做好一頓飯？是食材重要，環境氣氛、廚師風格還是烹調手法？其實只要用心做就好，正是掛念著屋企飯同一個道理。