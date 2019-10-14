【男人傾】反擊好男人Checklist

間中就會在IG或者FB看到一些「好男人Checklist」的文章，羅列出一系列好男人必備條件，有些還會附上分數讓你計算身邊人。 文：大魔

大受歡迎的男人，你有沒有辦法爭得贏？（網上圖片） 會煮飯的加分，賭錢的就減，會照顧屋企人的又加，但太過錫阿媽可能又減。 加加減減然後得出一個結論，是自己原來好悲情因為身邊男人竟然是負資產，又或者原來自己身在福中不知福，身邊男人分數爆燈但自己莫名其妙日日面黑。

對女人來說，男人唯一要有的嗜好，就是陪女朋友。（網上圖片） 其實女人真係好可愛，明明世界上每個人都獨一無二，偏偏總喜歡處處和人比較。高一厘米短一微米差距到底有幾大？有伴侶的一天到晚想要身邊人更好更長進，無伴侶的一味希望自己能找到個完美男士。在這些許許多多的標準當中，她們尋求的，其實也許並不是希望自己能得到幾多幸福，而是能夠在跟他人比較時可以獲得幾大滿足感。

女人最喜歡為男人計分，但計完係咪就開心？（網上圖片） 問題是相比之下你的男人輸人輸陣實在無癮，你也許會為此更對枕邊人心生怨懟。即使真的樣樣全能，你沾沾自喜一輪後有沒有就因此對伴侶更體貼欣賞？

其實好男人的條件怎會有方程式？（網上圖片） 老實講，如果你的快樂只建基在別人一些公式化認同原則，而一些更實質的心靈上的感受卻一直被漠視，對誰來說都不公平。

不孝順也不行，太孝順也不行。出得廳堂又入得廚房你又比幾多分？（網上圖片） 一天到晚拿著Checklist去評斷身邊人不會讓你有甚麼得著，勉強對方去做各種改變以如你所願更加是不近人情。幸福不會因比較而加深，仇恨才會。