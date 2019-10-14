【食神育成所】野味不是中國專利 Écriture推出秋日限定野味餐單

秋風起，食野味！秋冬期間，野生動物為了抵抗嚴寒，會儲藏更多脂肪以作保暖之用，故此格外肥美。其實不止中國國內，諸如英美法俄芬蘭挪威等歐美國家，都有在秋冬進食野味的習俗。今個秋天，米芝蓮二星餐廳 Écriture總廚Maxime Gilbert為迎接野味季節的到來，特別以野味為主題設計了期間限定的時令餐單。

在中國人的飲食文化裡面，但凡「背脊向天」的可以吃下肚，故此說起野味，很多人總會想到果子狸、穿山甲、禾花雀之類的。然而食野味並非大陸專利，其實所謂野味，泛指透過戶外狩獵野生動物而獲得的肉食，在人類未懂得圈養禽畜之前，便是靠進食野味維生，實際上野豬野雞之類的，也在此列。

法國擁有歷史非常久遠的野味文化，然而為了保護生態環境，只准持牌獵人於每年9月至翌年2月在自己的森林中狩獵。由於野味每年的產量不多，故此在現今的法國飲食文化中，是地位甚高的珍貴食材，亦因而大多只有技藝高超的經驗大廚，才會以野味入饌，傳承這項文化傳統。



不止中國，歐美多國也有狩獵野味的習俗。

在去年才開業的Écriture，由法國國寶級名廚Yannick Alleno的愛徒Maxime Gilbert主理，主打以法國美食與日本特色產品結合，旋即獲得本年度米芝蓮二星榮譽。隨著狩獵季節進行得如火如荼之際，總廚 Maxime和Écriture團隊以來自法國和英國的新鮮野味，以及來自日本的時令海鮮，打造了精緻的10 道菜「Furs、Feathers、Iode」限時供應嘗味餐單。

Écriture總廚Maxime Gilbert

Hare Royale 以 「Grouse」 揭開序幕，松雞是一種體型細小而豐滿的鳥類，雞肉經醃製和熟成後，再配上鰹魚和海膽，成為一道美味的開胃菜；接下來的「 Hare Royale 」是味道濃郁的凍肉卷，配以香料碎和果凍以增加口感層次。

Partridge 接下來是餐單的首道海鮮菜式「 Katsuo」，鰹魚是日本廣為人知的主要食材之一，經常用於肴成湯汗「dashi」，而這次大廚便將之連骨烤香，再以野兔醬調味。 另一道野味菜式是精緻的「Partridge」，一款輕巧細緻的肉類–鷓鴣，大廚先將鷓鴣原隻放進烤箱烤煮，再用香草混合燻製而成。

Doe 之後的一款時令菜式 「Yari Ika」，就是令人垂涎的日本長矛魷魚，先將魷魚塞滿了野味肉，再以木炭烹製，最後搭配蜜餞紅甜椒伴吃。 年輕的母鹿 「Doe 」以肉瘦、味道溫和而聞名，先將母鹿肉與意式 Colonnata 鹽漬肥豬肉一起煎煮，並配上美味的 Cristal 魚子醬，讓人回味無窮。

Truffle 大餐的尾聲是甜美肉厚的日本冬季柿子，弄成絲帶狀後再配以香料蛋糕和榛子慕斯；另外含有 33％ Opalys 朱古力醬和清酒酵母的甜點「白松露」，將為嚐味體驗帶來了完美的句號。