自然萬物主宰人類？多媒體視像音樂演出《人造新北極》反思人類世

最近有研究指出：「一條鯨魚可抵幾千棵樹」——出自國際貨幣基金組織（IMF）的專文，道出鯨魚與整個地球生態息息相關。其實，在我們身處的世界當中，所有事物的存在都有其目的，並且環環緊扣；但世界各地慢慢的城市化，人們著眼於人造物質以及虛擬的世界，反而忽視了在我們身邊的周遭世界。

今年的「世界文化藝術節」，其中一個呈獻的多媒體視像音樂演出《人造新北極》，訴說著關於地球的故事，以前人們認為人類主導大自然──這是「人類世」（Anthropocene）的基本立論。但於今天不容質疑的是，人類不斷地對地球的生態系統進行破壞，反而「萬物」成為一股新的自然力量（natural force），主宰著地球。聽起來有點像「末日電影」的情節，但事實上早已有哲人對此作出反思。現象學的中心思想「回到事物本身」，思考著事物本身是甚麼，而哲學家海德格認為是「存在」。海德格思考著的世界並非物理實體世界之物的總和，而是人所生活的周遭世界，而思考存在，海德格以人以及生活作為切入點。

《人造新北極》演出分為十二幕，透過近乎史詩式的磅礡影像，展現北極地貌的光怪陸離；配上拉脫維亞電台合唱團成員的奇詭造型，在台上活像裝置藝術品，以室內合唱、電子音樂、迴盪音等建構多元聲景讓我們聆聽、反思地球的心聲。

事實上不存在只有「人」的世界，人的存在總是與千千萬萬的事物有關，然而，人的能力大到可以影響世界。但有沒有想過如果受人類影響的對象對人類作出反抗？2012年的末日論，縱然早已知道不存在，至少給予我們一個反思：世界是有末日，只是在於何時。而事實上，世界正在反噬，我們每天聽到關於極端氣候的新聞、某個物種在世界另一端面臨滅亡的警示，其實正是地球所發出的訊息。

《人造新北極》曾奪2017年度丹麥盧米哲最佳演出獎

在《人造新北極》其中一句曲詞：「你是起始，你也是終結。你醜惡，你也美麗。」指出了向善的道理，人類建立文明，人類摧毀世界，可以逆天而行，也可以拯救眾生。我們的一舉一動，也許只是地球壽命上的微秒，卻也是永恆的世界。《人造新北極》的演出由來自丹麥的「無形旅舍」（Hotel Pro Forma）與拉脫維亞電視台合唱團聯合製作。「無形旅舍」就像門常開的旅館一樣，供各色人物穿梭往來，放下形式（form）與所謂的正規（the formal），往無限的創作方向進發。拉脫維亞電視台合唱團曾奪得格林美獎，被譽為全球最優秀的合唱團之一。是次團隊讓觀眾見證人類集體堆砌的「新北極」，借鑑德國的世界文化宮「人類世計劃」（The Anthropocene Project），就著粒子（grain）、氣體（vapor）、波束（ray）三大主題，讓我們接觸這個以意識交織出來的人類世，同時聆聽地球的心聲。

《人造新北極》

日期： 2019年11月15及16日

時間： 晚上8時

地點： 葵青劇院演藝廳