【康城影展】首次於香港辦電影周 五大重點詳情必須知

貴為世界三大影展之一,康城影展(Festival de Cannes)是每年國際電影圈的矚目盛事,也是電影迷之間的熱門話題。適逢康城影展創立80周年(首屆影展原為1939年舉辦,可惜因為二戰爆發而取消,故此於1946年才正式舉辦第一屆),於今年秋天首度登陸亞洲,並選址香港舉辦首個電影周,以下五大重點詳情,作為忠實電影迷的你必須要知!

一) 11月中假K11 MUSEA舉辦

是次在香港舉行的「Festival de Cannes Film Week」,由K11 MUSEA與康城電影節官方合辦,將於11月12日至17日舉行。

二) 紅地氈盛典

「紅地氈」是康城影展的重頭戲之一,是次「Festival de Cannes Film Week」將於11月12日舉行開幕典禮,屆時將會有紅地氈環節。

+ 8 + 7 + 6

三) 上映六部評選作品

「Festival de Cannes Film Week」將於K11 Art House首映6部72屆康城影展評選作品,包括榮獲最佳導演獎的《 Young Ahmed 》、榮獲最佳編劇獎的 《浴火的少女畫像》(Portrait of a Lady on Fire)、在「一種關注」單元中獲得大獎的《失散兩生花》(The Invisible Life of Euridice Gusmão)、評審團心動獎的《爬坡人生》(The Climb)、讓女主角Chiara Mastroianni奪得最佳演出獎的《奇幻的一夜》(On a Magical Night (Chambre 212))、以及意大利導演Marco Bellocchio的最新作品《叛徒》(The Traitor)。

Thierry Frémaux

戴丹兄弟

四) 三場電影大師班

電影大師班可謂康城影展最重要的環節之一,讓一眾電影迷可以與當代殿堂級電影大師及演員近距離交流,是次「Festival de Cannes Film Week」將會舉辦3場電影大師班,曾兩度獲得金棕櫚獎的戴丹兄弟 (Jean - Pierre Dardenne 及 Luc Dardenne) 將首度來港,並於11月14日主持一場電影大師班,而康城電影節總代表 Thierry Frémaux 則會於11月15日帶領觀眾深入探討「電影之父」盧米埃兄弟對當代電影業的貢獻及他們的電影世界。至於首場11月13日舉行的電影大師班嘉賓,大會則暫未公佈。

五) 10月15日開始售票

最最最重要的是,六部電影首映及兩場電影大師班(不包括11月13日首場)門票,已經於今日(10月15日)開始售票及開放登記,購票及查詢詳情可以瀏覽電影周官方網頁 cannesfilmweek.k11musea.com