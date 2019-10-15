西裝 X 腕錶 顏色配法則

西裝你應該只有一套吧，那麼你便很大機會也需要多過一枚腕錶。不同顏色質料的西裝就應配襯不同製作質料的腕錶，以下是幾個基本貼士。

黑色的西裝是最保險的顏色，無論襯上黃金或是白金色的錶殼都沒有太大問題，皮帶方面盡可能用回黑色就比較formal，配上鋼帶則可令觀感更casual，也不致於出現問題。啡色的皮帶就相對不太合適了。

西裝是一個由裡到外的整體，每個細節都要小心處理。

藍色西裝的話，配襯冷色調的腕錶會比較耐看，白金色錶殼、黑色皮帶就穩陣。銀色錶面會是一個聰明的點綴讓整體造型更顯醒目。

西裝襯錶是造型多於實際用途，選對手錶可為整個造型加分。

灰色是另一種百搭顏色，低調的灰色容許你在腕錶上發揮創意，黑色皮帶金色錶殼是個不錯的選擇。要選啡色皮帶也可以，但要注意選擇同顏色的皮帶及皮鞋，否則就會顯得不倫不類。

灰色西裝的可塑性相當大，也很少出事。

啡色西裝最佳拍檔就是一些暖色系的材質，啡色皮帶和金色錶殼必定無死。相對地黑色錶帶就有點太沉實了，要盡量避免。

黑色西裝配鋼帶錶可以讓整體造型感覺輕鬆不少。

淨色西裝之外，也有人喜歡穿格仔或是條紋西裝。由於這種西裝本身就比較casual，要記住的是西裝的紋理愈明顯，代表其愈不formal，其可容許的腕錶配搭也更自由。

要莊重一點，黑色皮帶金色錶殼再加白色錶面是最穩陣的配搭。

再誇張點，如果你是會穿那些粉紅色、鮮黃鮮綠五顏六色的西裝，很抱歉，襯甚麼錶我相信你比我更有主見，不用我多嘴了吧。不過鋼帶錶或NATO錶帶一定是強烈建議，前者免搶了西裝的焦點，後者則可與西裝來個tone on tone互融。