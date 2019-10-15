【男櫥神】YouTuber、網紅成一眾新世代品牌創辦人

無可否認新式網媒已經嚴重滲入我們的生活，每天不查看Instagram、臉書和YouTube就會覺得缺少了甚麼，甚至乎會沒有話題跟同事和朋友討論，從而被人杯葛。可能說得太誇張，但是這現象確實是每天都在發生，而不少人更是因為受網絡「帶挈」，變成網紅還得到大品牌或店舖垂青，推出交叉服飾系列賺過盆滿缽滿。在明星效應大不如前的今天，網民都渴望收看貼近現實和平易近人一點的influencer的穿衣打扮。他們不一定只穿名牌服飾，也沒有標準模特兒身材，反而是能夠反映出他們獨特個性的配襯風格。 撰文：Mariane

Credit: Shutterstock 其實大公司找influencer推出交叉系列已不是第一次，不過男裝的話幾乎是零。還好近年多了高質素的男influencer，還儲落不少粉絲，眼見男裝市場前景無限，最近有不少從拍片維生的YouTuber也開始推出個人服飾品牌，而且非常成功。例子有由兩位本身任職時裝業的男生Jacob Keller和Cole McBride於2017年創立的 Bare Knuckles，本身已經對時裝生產有深厚的認識，所以一推出就大受粉絲歡迎，現已推出第三個系列。

由記錄搬到東京生活的日記，到因為愛衫而得到許多志同道合的人士支持的Ken Iijima，去年與另一朋友成立簡約服裝品牌Vuja Dé，利用YouTube這平台去吸納更多潛在買家，主打日本物料製造的衛衣以人手潑墨件件獨一無二，雖然不是甚麼新點子，不過還是極速售罄。