【康城影展】首於香港辦電影周 獨家專訪總代表Thierry Frémaux

康城影展(Festival de Cannes)即將於11月12-17日，與K11 MUSEA合辦「Festival de Cannes Film Week」，務求從香港出發，在亞洲宣揚電影藝術。HK01與是次電影周的策劃人 ─ 康城影展總代表Thierry Frémaux進行了一次深度訪談，了解這個計劃的背後故事。

「Festival de Cannes Film Week」將於11月12-17日假K11 MUSEA舉行。(圖片來源：K11 MUSEA)

10年前，康城影展首次衝出法國，在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉辦首屆「Festival de Cannes Film Week」，10年後的今日，隨著日本導演是枝裕和的《小偷家族》和韓國導演奉俊昊的《寄生上流》接連贏得最高榮譽的金棕櫚獎，康城影展決意登陸亞洲，不過選址卻並非日韓，而是被人認為電影業已日漸走進沒落的香港，當中原來K11 MUSEA的主腦，現任新世界發展有限公司執行副主席的鄭志剛博士(Adrian Cheng)，發揮了很重要的作用。



Thierry憶述：「其實這次在香港策劃『Festival de Cannes Film Week』的起點，是源於兩年前我在香港遇見Adrian，非常投契的我倆在傾談中發現，大家都懷著為藝術文化作出貢獻的願望，而且雙方的專業領域能夠互補，便開始著手研究將康城影展電影周帶來香港的可能性，並討論如何透過一系列的活動環節，令香港沈浸於電影藝術的氛圍。事實上，香港電影業人才輩出，王家衛、杜琪峯、許鞍華、徐克等等，過去也為康城影展作出過不少貢獻，全賴他們的付出才令康城有今天的成就，故此我們也非常樂意藉著今次電影周，回饋香港這個孕育出這些才華橫溢的電影人的地方。」

是次在香港舉行的「Festival de Cannes Film Week」，將會上映6部第72屆康城影展官方評選作品，它們分別來自法國、意大利、比利時、巴西及美國，另外亦會舉辦3場電影大師班，Thierry認為這是一個很好的機會，讓香港的電影人和電影迷，透過接觸來自不同國家、文化、背景的電影和電影人，從交流中激發更多藝術創意。

「每年5月，來自世界各地的優秀電影人都會齊集於康城，一起慶祝過去一年的努力，並分享交流各自的藝術創作，從中激發出更多更好的創意靈感。我們策劃『Festival de Cannes Film Week』，就是希望將康城影展的精神帶到世界各地，透過當中的各種不同活動，與當地的電影人和電影迷接觸交流。」

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Thierry續說：「每個地方都有其獨特的歷史文化，並影響著當地的電影風格，正如香港電影也會蘊含著香港本身的誘人魅力，有著值得其他地方的電影人學習借鏡的地方，所以這次的電影周活動將會是一個雙向的對話，透過分享和收集意見，令參展影片和本地電影一起互相學習及進步。我還記得小時候看李小龍的《龍爭虎鬥》，開啟了我對於香港及香港電影的認識，以至後來在康城大放異彩的王家衛，也大大影響了國際間不少的電影藝術，而引出這樣的藝術交流和創意迸發，也正是康城影展的成立宗旨。」

最後，對於被視為「夕陽行業」的香港電影，Thierry認為，「香港電影擁有非常輝煌的歷史，我明白很多人會沈醉昔日的威望，而對於不知未來能否延續聲勢感到憂慮，但我必須說，香港電影過去的成功並非僥倖，這裡有很好和獨特的電影氛圍，也不乏優秀的電影業人才，我從沒有一秒鐘相信過香港電影是『夕陽工業』的說法，我非常期待再次感受到香港電影永恆的獨特魔力。」