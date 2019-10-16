男士避免姿整過火的唯一信條

扮靚從來不是女士專利，今時今日男人也很難完全不照顧自己儀容，問題是，男士要做到well-groomed，但又不能over-preened過於姿整，當中要拿捏的標準界線是否清晰？其實你要跟從的規條只得一個。

有時一種不經意的整潔已經足夠。(網上圖片)

簡單講，這個界線與信條，就是「不顯眼」。不顯眼的意思我猜你能夠理解，說的是你既有很多事情要做，但做了卻不能讓人一眼看出來。

過火與否，重點在於是否讓人一眼看穿你花了大量時間去處理儀容。(網上圖片)

舉個例子，男人的眉毛要修嗎？當然要，如果眉毛過於濃密過於亂蓬蓬，你就得考慮修整一下，但修整時又無謂把邊緣位置修到起角，那種幾何形狀如非自然，實在非常吸睛，但請明白這種吸睛不一定是你喜歡的那種。

同理，如果你的眉毛偏淡或是有點稀疏，也應考慮以眉筆加深一點。但要是你因此把自己畫到王小虎那樣，便又是適得其反惹來奇怪目光。

味道也是視覺以外一個值得留意的地方。(網上圖片)

香水要噴嗎？一點點但不致於讓人輕易發現香味來自於你，直到她跟你身貼身那時才發現，那就叫做恰到好處。

男人不整潔叫人討厭，做多了，一樣帶不來好感。(網上圖片)

曾經有位公眾人物文筆出眾，但我無論如何不能欣賞他，原因就是他那過火的姿整。畫到起角的眉，唇上細意修整的小鬍子還不夠，嘴上還塗上閃亮的唇膏，我真的舉手投降。

靚仔又時常表現得知道自己好靚仔真的好乞人憎。(網上圖片)

男士最讓人感覺滑稽的其中一件事，就是太過自我感覺良好。即使真的有一點靚仔，但太意識到自己靚仔，並「做多咗」，就會如《少林足球》裡的阿梅一樣，濃妝艷抹嚇人一跳。女士們可以用上的化妝風格彈性還算大，男士卻實在要小心，在每個細節上留意，照顧得到但又要拿捏好火喉，才能給人一個足堪信賴的理想印象，並在適當的場合讓自己輕鬆一點，才不致於變了小丑讓人背後笑話也不自知。