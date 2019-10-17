【男人傾】復刻回憶：Analogue Pocket，比原版Game Boy清十倍

男仔玩Game Boy，女仔玩Barbie，是當年不變定律。想當年一部Game Boy消磨幾多個暑假，再過去了GBA年代，大個唯有繼續用模擬器捉寵。時至今天，除了飲酒玩Game會聽到「打Game Boy」，差點已經捉不緊這年輕回憶的尾巴。然而，專門生產復古遊戲機的製造商Analogue，將於下年推出Nintendo Game Boy復古版，而且其配置是滿足到今天的需求！

圖片來源：Analogue 是次這款「Analogue Pocket」，不只支援Game Boy，連Game Boy Color以及Game Boy Advance多達二千多款遊戲一應俱全，除此之外，甚至Game Gear、Neo Geo Pocket Color和Atari Lynx都是支援對象！而外觀方面都是與時並進的，當然保留經典的按扭（不然怎叫打Game Boy），配置3.5寸LCD螢幕、畫質高達「615 ppi」以及「1600×1440」的解析度，回味經典遊戲綽綽有餘，已經是原版的十倍。另外音效上也有所提升，亦配備雙聲道揚聲器、3.5mm耳機孔、USB Type-C叉電以及藍牙無線控制器。

圖片來源：Analogue

另外，Analogue有計劃之後繼續推出名為「Analogue Dock」的底座，可以插上掌機後透過連接大螢幕，人大了眼晴也差了，要豪華地回味這心跳回憶的確有此需要！「Analogue Pocket」預計於2020年推出市面，價錢預定為199.99美元，除了懷舊一番，也是時候重新教育一下後輩如何打Game Boy！