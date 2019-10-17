【男櫥神】 品牌紛紛變做綠色時裝 致力推動環保意識

曾經環保、可持續這些應用於時裝上的宣傳字眼，可以令品牌形象增值。如今這再不是一種潮流，當大眾對這範疇愈來愈有意識的時候，就變成不可忽視的定律。 撰文：Mariane

Dior 2020春夏季時裝騷場景由100多棵樹組成，這些樹隨後都將回收並用於社區花園裡。 許多外國悠閑時裝品牌一早就以環保、可持續物料作為品牌宗旨，例如Allbirds、Patagonia、G-Star Raw、H&M等等，可惜奢侈品牌一直不太關心這議題。唯獨只有Stella McCartney（其男裝系列已推出到第7季）最落力推動，本身是位素食者的她，多年以來都聲明品牌絕不會利用動物作為任何物料。

Stella McCartney 2020春夏季男裝

Gucci 2020春夏季 而剛過去的紐約時裝週，品牌Gabriela Hearst就聲稱是史上首個碳中和的時裝騷。設計師與環保團體EcoAct合作，除了只找不用特地從外地飛來的模特兒行騷，還有所有伙食都盡量以本地食材為主，從而減少碳足跡。另一邊廂，奢侈品牌Gucci及其母公司Kering就宣布承諾為旗下所有品牌實現碳中和，並在2025年之前將其溫室氣體排放量減少50％。其最大競爭對手LVMH集團亦隨即跟風，舉行新聞發布會討論如何以其環保項目LIFE過往在氣候領域的成就，其實此項目早於2012年便成立。

其它品牌如Alexander McQueen、Dior、 Saint Laurent 、Louis Vuitton都不若而同地利用各自的方法去為環保出一分力。所以無論如何，環保和可持續再不是種潮流，而是每位都市人的責任。