【RED WING】由聯乘版NB美製997說起 當年型男必備一雙

Red Wing Heritage日前發佈與New Balance的聯乘企劃，將於今個星期六(10月19日)開賣聯乘作品M997RW，消息喚起7、80後的集體回憶，型男必著Red Wing的那些年。

NB與Red Wing crossover 推出 M997RW，令人勾起唔少回憶。(圖片來源：New Balance)

伴隨著19世紀末第二次工業革命的發展，進入鍍金時期的美國大力發展重工業，Red Wing 就在這時候(1905年)於美國明尼蘇達州誕生，憑藉耐用高品質的工作靴贏得了當時大部分工人的喜愛，並慢慢成為了美國粗獷型男的象徵，奠定了品牌基礎。時至1952年，Red Wing推出經典鞋款877 Moc Toe，憑著充滿時尚感的設計和舒適機能性，令品牌從純粹的工作靴，躍升至備受追捧的時尚單品；到了1970年代，穿著Red Wing更在歐洲和日本成為一種潮流標誌，而這股風潮也在90年代尾、2000年初，開始由日本吹到了香港。

Red Wing在1905年於明尼蘇達州成立。(圖片來源：Red Wing)

每一雙Red Wing皮靴都是以人手縫製，非常堅固耐用。(圖片來源：Red Wing)

木村愛Red Wing，路人皆知，而這個在90年代開始風魔無數男女的潮流icon，亦令Red Wing在香港迅速熱爆。2001年，《HERO》上映，擔演主角久利生公平的木村，身穿橙色外套，下身一條牛仔褲襯Red Wing，形象深入民心，更令Red Wing進一步推上潮流頂峰，幾乎每個20至30多歲的型男，都必定會有一雙！(筆者當年也入手了一雙黑色的875)

然而，隨著假鞋當道，香港又沒有正式專門店，Red Wing在香港的風頭漸漸被Dr. Martens和Timberland蓋過，今日再走在旺角街頭，昔日滿街Red Wing的景象似乎已經不復見了。

(網上圖片)

今次Red Wing與New Balance合作聯乘的美國製997(M997RW)，鞋面採用Red Wing最具代表性的Hawthorne Muleskinner Leather皮革物料製作，不論是鞋面的熱塑膠彈性穩定片，甚或是兩側的「N」字logo皆改以質感粗獷的Hawthorne Muleskinner Leather及光滑皮革兩種物料打造，貫徹Red Wing皮靴的豪華感。而在強韌的皮革物料下，M997RW鞋背位更特別以Red Wing皮靴專用的黑白色三線補強車線勾勒，以加強鞋身的防水性能。至於後踭位的TPU穩定片及XAR-1000碳橡膠大底亦改用上經典紅磚色設計，加上一雙印有代表Red Wing的紅翼logo鞋墊，種種設計皆是向 Red Wing的百年經典歷史作致敬。