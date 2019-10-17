似宅男的女生最令男人夢寐以求

不同的女性各有魅力，但如果問你有甚麼樣的女友最叫人羨慕？其實貌若天仙或是身材火辣還都算其次，男人想找的，也許只是一個像自己那樣有顆麻甩心的女生。

其實講到底，找一個長期伴侶最緊要有共同興趣共同話題。(網上圖片)

你有沒有認識過一些因打機而走在一起的情侶？又有沒有碰過一些支持同一隊球隊的球迷情侶？我見過，我真係見過，而且總是感到羨慕到不得了。

有個能陪你打機砌模式的女友，簡直係神仙一般的境界。(網上圖片)

為甚麼？老老實實，人一定會老，樣貌再好看，也不會好看一輩子。同樣，身材再好，你也不是時時刻刻跟她賴在床上。找女朋友，重要的還是找個溝通到，大家一起講人話講地球話才是讓你保持健康唔會激死的保證。

會喜歡宅男愛好，也就更大機會會懂得體貼你的想法。(網上圖片)

女朋友麻甩，喜歡男人玩意本來就說明了她們會有接近男人的思考方式，通常這種女性的性格都會較為爽朗穩定，不會無情情公主病發作把你搞到半生不死。

如果更甚的，是她喜好的也正好是你喜好的，那就更爽了，除了你們必定不怕沒有共同話題，去拍拖的節目也不用花太多心思，只要做自己最喜歡的事就OK，簡直完美。



有甚麼爽得過深宵睇波有個球迷女友在身旁? (網上圖片)

再講，男士們喜歡的東西即使花錢，也通常遠遠不及女性的那些名牌或是為求炫耀的消費，即使真的所費不菲，像是去一轉英國主場看球賽，你內心其實都會覺得值得。至於，當你花錢買些甚麼愛好的東西，也用不著次次申請，又或者只能的的鬼竄偷運，斷正還得講大話說是以前的舊收藏，男士們我想你們都懂的。



買玩具也不用偷偷摸摸，相信是不少男人的心願。(網上圖片)

講到底這些似宅男的女生可遇不可求，如果見到就記得死命捉實咪走寶﹗