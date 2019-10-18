買車迷思！汽油、柴油、混能還是電動？

市面上的汽車使用的動力來源主要有四種，到底選哪種才最有效率最慳荷包？

汽油是香港家用車最主流的燃料使用類別，能提供非常穩定的輸出表現，基本上沒有特別大缺點，用以當作比較基準可以讓你更易理解。

汽油引擎仍然是香港家用車的最大主流。

柴油引擎過往通常多用在重型車上，最大原因是其能夠提供更大的扭力表現，扭力大的最明顯之處展現在起動一刻，對於貨車載物量高車身重是個非常重要的考慮。也簡單講，汽車用上柴油引擎，其起步表現通常也較為優秀。

Audi當初引入柴油引擎遇到了相當大阻力，主因是政府的政策相對落後。

過往在香港幾乎完全沒有柴油汽車的最大原因，是舊式柴油引擎的碳排較高，比較不環保。但是現今技術改進了，新車柴油的污染問題已得到解決。柴油的另一個特點是其油價通常會比汽油高，但其耐用度卻足以超越價格問題，長遠計其實更能省錢。

不過油費以外，車價也是一個考慮要素，現時使用柴油引擎的汽車普遍定價會較高，拉上補下，如果你不是用車用得製頻繁的話，其優勢又會變得不夠明顯。



Toyota是比較早發展混能引擎的車廠，至今技術已相當成熟。

混能方面，其技術經過多年發展現在已經成熟，性能與耐用性都同時可以兼顧得到。但有一點值得留意的是，混能車本身以省油作賣點，但不少報告都指出，這種表現在城市內低速、短程時會教為明顯。但當汽車用在長途路線上，卻很大機會會比傳統汽油及柴油車輛消耗更多能源，這點值得注意。

講起電動車，TESLA當然最具代表性。

電能車方面，基本上其能源損耗及成本都優於以上各種燃料，但配套暫時仍然是其致命傷，充電地方不足是現今大部分車主需要面對的問題。此外汽車設計的續航力也是你要考慮的地方，畢竟到了荒郊野嶺才無電真的神仙難救。