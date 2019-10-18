潮流指標Virgil Abloh聯乘IKEA系列「MARKERAD」落實11月開售！

Off-White創辦人Virgil Abloh近年貴為LV男裝藝術總監，單是其名字本身已經是潮流指標，早前釋出將會夥拍IKEA推出聯乘系列，令人引頸以待足足一年，雖然中間有推出過「KEEP OFF」地毯又讓一眾支持者頂癮，然而不用再苦苦等待了，最近IKEA及Virgil Abloh均雙雙確認， 「MARKERAD」聯乘系列產品將於下月（11月1日）在美國開售！

剛釋出的「MARKERAD」系列，約有十五件產品，當中包括床上用品、家具、時鐘以及……地毯！首先說說「MARKERAD」這個字，源自於瑞典的IKEA，旗下的系列產品向來都以瑞典語來命名，是次也不例外，「MARKERAD」即是「MARKED」，代表著品牌以及Virgil Abloh一直以來設計出不少標誌性產品的喻意。

Markerad collection

是次的系列產品別具特色，而且也看得出Virgil Abloh的風格，例如寢具系列，有著矚目的橙紅色Label標明產地、系列細節等；已經流出市面的「SCULPTURE」購物袋，有著獨特觸感的材質，文藝青年們用來襯衫一流，也有著兩個尺寸選擇。而早前未能入手「KEEP OFF」地毯的朋友，今回也有IKEA收據地毯可以選擇，還有「WET GRASS」綠色地毯，但可能白色掛鐘會更為人所追捧，一來因為掛鐘每家每戶都能用到，而且時鐘總是最吸引眼球、客人一入屋都會望到！Virgil Abloh早前透露該系列的設計以Pop Art的角度出發，希望將藝術成分滲入家具之中，亦暗暗地帶有諷刺成分。說到這裡，大家都在期待11月1日吧，可能都已經Marked在Calendar了吧！不過有傳是次整個系列會以抽籤形式發售，是時候考人品了。