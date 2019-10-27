【OMEGA】歐米茄海馬潛水300米系列手錶　計時碼錶款CP值更高

新一代的Seamaster Diver 300m也許是2018年OMEGA歐米茄最重要的新產品，因為它在老OMEGA迷心中的地位和銷售上的實戰能力，是品牌同年內發表的其他話題款都難以匹敵的，而這點我們從品牌2018年下半年以來的行銷方向也可以看出端倪。 緊接在2019年一開始品牌先是推出了黑陶瓷殼、錶徑加大的All Black新款，後來則是在五月又推出了功能升級至計時碼錶的複雜款式，而且一如去年海馬潛水300米手錶剛推出時一樣，新款的海馬潛水300米計時碼錶一登場就備齊了各種材質和配色，讓有興趣的人在尋找目標時必須好好考慮一番。

評點一：新版海馬潛水300米的特徵

錶款的不鏽鋼錶殼上還是覆蓋了陶瓷材質（錶圈部分）以及Ceragold™瓷金潛水刻度，同樣的，面盤的材質也是以陶瓷製成，歐米茄另外採用雷射技術鐫刻出上面的波浪紋——這個裝飾元素並非新版才有，其實歐米茄的用意是為了向1993年的原版款式致敬。

至於海馬潛水300米手錶其他比較明顯的改變之處還有日期窗的位置（一到6點方向）、指針造型以及10點方向排氦閥門的造型，新的排氦閥外觀呈現錐狀，結構設計也蘊含品牌提出的專利技術，在佩戴者從水面深處返回岸上的過程中可以有效將錶殼內部積聚的氦分子主動排出，確保錶殼的安全穩固。

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評點二：因應新增計時功能所作出的調整

而由於和去年的三針款搭載的機芯不同，因此海馬潛水300米計時碼錶的錶徑略大一些（44mm），這也讓面盤更有空間可以容納計時功能的相關顯示，包括9點方向有小秒盤、3點方向有同軸的計時／計分盤，至於日期顯示還是設置在6點方向。

計時款也一樣使用幾何造型夜光時標，不過由於小錶盤佔據面盤一定的空間，因此3點和9點方向的矩形時標也不得不跟著縮減面積，不過其依舊存在並一樣有夜光物料，確保在暗處的讀時效果不受影響。至於在錶殼右側的兩枚旋入式計時按把部分則由與錶圈同色的陶瓷材質製成，令按把錶面的防刮保護性有所提升。

評點三：高抗磁機芯的計時版本

海馬潛水300米計時碼錶搭載的9900機芯先前分別在超霸Racing大師天文台手錶和海馬Planet Ocean 600米手錶等系列中已經使用過，這枚機芯具備導柱輪與同軸擒縱設計，沿襲歐米茄以及傳統計時碼錶的製錶元素，此外這款也採用了非鐵材質零件，確保機芯能夠通過大師天文台認證，意味著它的抗磁能力即使不用軟鐵內殼保護也能衝高到15,000高斯的水準，如果是正常使用幾乎就不用煩惱手錶會有受磁的問題，歐米茄這世代大師天文台認證機芯的好處在於，它一方面保持了超高的抗磁效果，同時也不用犧牲錶背的觀賞性，還是能夠設置透明底蓋讓佩戴者好好欣賞機芯的修飾與零件運作動感。

如果你想入手

2019年中開始，去年推出的海馬潛水300米手錶定價有小小調漲一些，因此現在就連搭配膠帶的鋼殼版本定價就要將近16萬台幣了，相比之下，鋼殼鍊帶的計時款定價不到25萬台幣，如果預算足夠的話，加碼衝到更高功能等級似乎可以享受到的又更豐富了，畢竟這系列的三針款和計時碼錶款所有基本規格都相仿，包括防水性、陶瓷圈、陶瓷面盤、高抗磁機芯等等，而計時碼錶在錶徑、面盤格局的充實度和賞玩價值等部分則是有明顯的強化感，預算許可的話當然是往更高規格的境界邁進囉。

海馬潛水300米計時碼錶 不鏽鋼材質 9900自動上鍊機芯 時、分、小秒、日期顯示 計時碼錶功能 藍寶石水晶鏡面、透明底蓋 防水300米 錶徑44mm 參考價：NT$ 243,800

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