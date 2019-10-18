【男櫥神】 經典冬季大褸重新演繹

男士挑選服飾一向以審慎為主，剪裁、物料、質量都是首要考慮因素，所以往往是「貴精不貴多」。雖然衣櫥裡必定有幾件經典大褸傍身，但每逢新一季總會心癢癢，找個藉口消費一下。大褸是冬季打扮的主角，沒有之一，它除了滿足實用性還能令你的造型變得完整。今個冬天，由經典工作服、到重新演繹的復古款式，以下總有一款能滿足你。 撰文：Mariane

（1）搖粒絨外套（Fleece Jacket）

隨著潮流趨向街頭化，時裝品牌亦紛紛推出帶戶外、悠閑元素的設計。其中就有一直認為絕不可能會變時尚單品的Fleece Jacket。其實品牌如Fendi 的 19 年秋冬季就有類似的升級版，用的是 shearling 短羊毛，但坊間就有多種「平民」版本，建議挑選款式時尚帶點剪裁細節就不會太過似「行山」look。

Fendi 19年秋冬季

（2）漁夫褸（Duffle Coat）

予人孩子氣的漁夫褸今季再度回歸各大奢侈品牌的天橋上，由Burberry、 Berluti 到 Valentino，不論是連帽的傳統款式抑或是只有衣領的款式都是今季必備。取代平常的topcoat用來配襯西裝能增加新鮮感，想casual一點配西褲波鞋亦非常型格。

（3）卡車司機外套（Trucker Jacket）

屬於牛仔褸世界裡最經典的Trucker Jacket，特色在於胸口口袋下的兩條縫線往下延伸以及略為收腰的設計，此型號由Levi’s設計並帶紅。通常以重型牛仔布為主，但也有變革的麂皮牌本，建議以軟及薄身的針織或T恤去配襯。

（4）乾濕褸（Trench Coat）

此經典英倫大褸屬於衣櫥必備，其剪裁包容性甚高，所以適合不同身形的人士，而且非常易襯百搭。今季不同的是，除了傳統的防水物料，還推出其它如茄士咩，反光面料和印花款式等等，剪裁方面亦較為oversized。

（5）夾棉外套（Quilted Jacket）

一直認為香港這種熱帶氣候不適合穿著羽絨大褸，勉強的話較為單薄的夾棉外套尚可接受。要把這款式穿得好看，切記內裡襯上貼身一點的針織上衣，如樽領款式，下身可襯上剪裁長褲或是chino。或是可以考慮挑選像Bottega Veneta那種帶點時尚的長褸設計。