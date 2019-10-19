腕錶設計勝民間吹捧 GPHG比拼更有意義

機械腕錶世界愈來愈走兩極化。通常碰見的會有兩種說法，第一種都會說大拿拿十萬、八萬元，買隻機械腕錶它的功能並不媲美我的智能手機，何必呢？第二種卻會說，機械腕錶既可投資又好玩，你看拍賣的成交更節節上升！

GPHG2018年現場盛況

那麼對於機械錶有一點興趣，但又未必去到兩極化的讀者們應該如何觀察市場呢？

其實市場上現在充斥著各樣不正確的資訊，就例如所謂的「十大品牌」清單。究竟「十大品牌」是由誰選出？是不是一張全世界清單？或是各城市各有自己的「十大品牌」呢？在此我可以向各位解釋清楚：世界上並沒有一個具有認受性的「十大品牌」清單。這些所謂十大，大多數都是由銷售人員編出來，並沒有任何認受性，所以以後在觀察腕錶市場時並不需要在意品牌的定位是否有在民間所謂的「十大品牌」清單內出現。

那麼有沒有具認受性的名單可供參考呢？大家應該對奧斯卡金像獎十分熟悉，每年都會選出《最佳電影》、《最佳男主角》、《最佳女主角》、《最佳電影音樂》、《最佳服裝》等等。其實高級製錶也有這樣的金像獎，並且每年在11月的第二個禮拜公布結果。