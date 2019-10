潘頓方力申偕同城中型男穿梭鬧市 時尚煲呔賽馬日的背後理念是

東方表行與香港賽馬會於5年前首辦「時尚煲呔賽馬日」,創新地將腕錶、賽馬及煲呔串聯,自此成為香港鐘錶界、賽馬界及時尚界每年不可或缺的一項盛事。踏入第5年,大會更於賽馬日前,預先邀請三屆冠軍騎師潘頓(Zac Purton)帶領一眾城中名人紳士,穿上西裝戴上煲呔,走進中環與市民近距離接觸,宣揚活動「There is a Gentleman in Every Man」理念。

「時尚煲呔賽馬日」將於10月20日舉行,一眾城中型男穿上西裝、打起煲呔、戴起名錶,走進鬧市進行宣傳。(東方表行提供)

西方有句諺語叫「羅馬非一日建成」,由最初只是純粹的冠名贊助沙田錦標賽,到2015年將活動與煲呔結合成「時尚煲呔賽馬日」,更於去年開始加入前奏活動「Bow Tie Walk」,由零開始一步一步建立成每年的城中盛事,幕後策劃人東方表行大中華區市場推廣部高級經理Anthony Tsang絕對功不可沒,他透露:「東方表行雖然擁有快將60年歷史,但品牌其實非常著重大膽創新,而這一連串的活動及成長,亦正正顯示了品牌的這項宗旨。也許很多人會認為,腕錶、賽馬、煲呔之間好像是風馬牛不相及的東西,但其實細心一想,當中有著不少的共通處。賽馬和腕錶工藝都跟時間有莫大關連,同樣講求分秒必爭,這開啟了我們開始冠名贊助沙田錦標賽的初衷。經過了3年的成功,我們開始構思如何令整個活動更具時尚性,於是便開始連結了煲呔,這件與腕錶一樣,能夠提升佩戴者紳士風範的配飾。」

東方表行大中華區市場推廣部高級經理Anthony Tsang(東方表行提供)

東方表行致力為香港的腕錶愛好者從世界各地搜羅優秀的腕錶作品,就正如香港賽馬會亦是為馬迷從世界各地帶來優良馬匹,而其實世界各地也有很多以不同物料製作的煲呔,等待著我們去發掘。

今年的「時尚煲呔賽馬日」以「There is a Gentleman in Every Man」為口號,Anthony表示,希望憑藉這項盛事,引發出潛藏在每位男士心中的紳士風格。Anthony說:「每位男士都有其獨特性和魅力,就像腕錶、煲呔及賽事一樣,我們希望大家透過穿上西裝、戴上自己喜愛的腕錶和煲呔,參與賽馬活動,展現出自己獨特的紳士風格,並從這場分秒必爭的賽事中,帶出時間不會停留的訊息,及伸延至東方表行永不停步,努力向前邁進的理念。」

每年的「時尚煲呔賽馬日」,一眾紳士女士都會悉心打扮,盡顯個人獨特魅力。(東方表行提供)

繼去年首辦前奏活動「Bow Tie Walk」,並贏得The Marketing Events Awards 2019的Best Exclusive Event Award銀獎後,今年大會請來三屆香港冠軍騎師潘頓,帶領8位來自不同背景的城中型男擔任東方紳士,包括東方表行董事總經理楊衍傑、Ascot Chang詩閣董事總經理張宗琪、Ascot Chang詩閣副董事總經理張奕庭、著名練馬師羅富全及其私人助理羅峻濼、應屆告東尼獎得主何澤堯、著名演員方力申及朱鑑然,打起煲呔,戴上名錶,走入中環鬧市,為10月20日的賽馬日敲響鑼鼓。

「Bow Tie Walk」作為「時尚煲呔賽馬日」的前奏活動,成功製造話題性。(東方表行提供)

我們非常感恩「時尚煲呔賽馬日」已經逐漸成為每年的城中盛事,相信創新突破乃是當中最關鍵的成功因素,為了進一步突顯出東方表行破格創新的形象,我們參考了外國的快閃巡遊活動,透過將「時尚煲呔賽馬日」帶進鬧市,加強市民的參與度和活動的矚目度及普及性,令整個城市都感受到活動的熾熱氣氛。

最後,Anthony表示未來將會透過更多創新突破的推廣活動,帶出品牌的宗旨理念,並於當中尋找更多與顧客作出交流的機會。「在這個互聯網普及的年代,腕錶銷售也逐漸帶來改變,東方表行會在保持其優良傳統的基礎下,為顧客帶來更多的創新突破,例如我們正計劃與一些獨立腕錶品牌合作,將他們的作品帶到香港,為香港的腕錶愛好者帶來更多更好的腕錶選擇。」