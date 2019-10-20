【男櫥神】 慶祝開播40周年高達聯乘OWNDAYS眼鏡系列

是次別注系列一共有 4 款機動戰士聯名款的眼鏡。4款機動戰士的眼鏡包括：元組高達、馬沙專用渣古II紅彗星、渣古 II及大魔。鏡框使用既堅固又輕盈的不鏽鋼材質，減少長時間配戴的疲憊感。用上特別霧面顏色的框架上更刻上每款機械戰士的專有型號，並配上吸附式磁石設計的SNAP LENS太陽鏡片，想替換就更加方便。

特別訂造的1比7 的GUNDAM HEADCASE造功精緻，極具收藏價值。

這次聯乘合作最讓人感興趣的，其實是那個史上首個1比7【GUNDAM HEADCASE】RX-78-2的眼鏡盒！由57塊零件精緻構造組成，分別在眼睛部分、兩側與背面共有3處位置可以收納共6副眼鏡。當揭起HEADCASE上的天線時，眼睛部分便會彈出收納的位置。將天線收回時，HEADCASE會發出音效，同時也會發出光芒。此HEADCASE數量有限，需於2020年1月指定的日子內於OWNDAYS指定的分店購買3副或以上的眼鏡再加HKD3,480的訂購費，詳情請查看品牌社交網頁的公布。