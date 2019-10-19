【施政報告2019】集思廣益 拎住800萬唔買樓買咩好?

這是老生常談的一個話題 ─ 「如果有幾多幾多錢，你會買啲咩啊?」而被譽為「焦土之母」的林鄭特首，最近就為此題定下了一個數字 ─ 「8,000,000」。有專家分析預料，隨著「歷史最差《施政報告》」出爐，大部分上車盤會逐步上升至800萬(可作9成按揭界線)，那麼如果有800萬，你會買樓上車嗎? 由如果冇800萬，得800、8千、8萬或者80萬，又買咩好呢?

如果有800萬，我會用嚟買... (Pixabay)

$800 ─ 不如食餐好

Morton’s The Steakhouse 10安士厚切和牛西冷牛扒

近日，源自美國的著名扒房Morton’s The Steakhouse推出全新秋日菜單，當中10安士的厚切和牛西冷牛扒只售$788，雪花均勻、肉味濃郁的頂級牛扒，配上餐廳的經典肉汁，絕對是味覺上的絕佳享受。如果為咗買層樓，月入7萬幾都要節衣縮食30年，咁筆者寧願晚晚嘆靚扒，食足27年！



(Morton’s The Steakhouse)

$8,000 ─ 換過部電話

iPhone 11 Pro 128GB加兩年Apple Care+

上月蘋果推出號稱最強大和先進的智能電話iPhone 11 Pro，搭載3鏡頭相機系統，在A13仿生晶片和Retina XDR 顯示器的加持下，帶來智能電話上歷來最高質素的影片和相片。早幾日筆者參加朋友婚禮，席間有朋友用全新的iPhone 11 Pro拍照，啲相靚到令人嘩然，如果要去少啲日本，唔換新電話先上到車買樓，咁筆者寧願年年去日本、換新iPhone啦！



(Apple Inc.)

$80,000 ─ 買箱出生年份靚紅酒

1986 Château Lafite Rothschild Pauillac' 1箱12支

法國波爾多四大酒莊之一，「開支Lafite」是豪氣的代名詞。筆者在小時候有一個心願，就是買一箱自己出生年份的Lafite，然後在每遇到喜慶事時，開一支出來慶祝。現時一支1986年的Lafite(暴露年齡秘密！)約莫港幣6至7千，而且適飲期仲有10年，如果有800萬唔買樓用來買紅酒，可以買到100箱，或者我會選擇不是逐支開，一次過開晒千幾支倒落泳池，實行打造現代版酒池肉林！

Bidvino

800,000 - 買隻靚錶戴

Breguet Classique Grande Complication 3357

如果人生只夠錢買一隻複雜功能錶，相信好多人都會選擇買陀飛輪，而如果要買陀飛輪，發明陀飛輪的寶璣應該是不少人的首選。寶璣Classique “Grande Complication”18K玫瑰金腕錶，官方建議零售價$797,800，800萬唔買樓，要來買10隻都仲有2萬幾蚊找！



(Breguet)

8,000,000 - 買架牛王周圍飛

Lamborghini Aventador SVJ Coupe

超跑狂牛，有哪個男人從沒夢想擁有?林寶堅尼最新一代的V12旗艦車型，全球限量900架，770匹馬力、最高扭力720Nm，帶來最高時速超過350公里、0至100加速只需2.8秒的極速快感。如果有得揀，我諗我會買架牛王，而唔係買個4至500尺單位。

