【Negroni】百年經典神級雞尾酒 五味雜陳型佬至愛

關於Negroni，有這樣一個小故事：從前有一個人不愛喝雞尾酒，也不愛逛酒吧，後來有一天，他在機緣巧合下第一次嚐到Negroni，然後他自此愛上了雞尾酒（其實也每次只會喝Negroni），還愛上了到處逛酒吧，為的就是品嚐不同變奏的Negroni。

一杯傳統的Negroni，是將一份金巴利酒(Campari)、一份甜苦艾酒及一份氈酒以攪拌方法調製，倒進裝有冰塊的老式杯，並以鮮橙片裝飾。

Count Camillo Negroni (網上圖片)

要說Negroni，當從其靈魂 ─ 利口酒金巴利酒說起。

金巴利酒由意大利酒吧商人Gaspare Campari於1860年研發，以超過60種藥草、香料、樹皮及水果釀製，味道帶甜苦及濃烈藥草味，當時Gaspare以金巴利酒加上甜苦艾酒和梳打水調製出Milano-Torino，後來由於深受美國人喜愛而被改稱為Americano。

相傳時至1919年，非常喜愛喝Americano的Count Camillo Negroni來到位於佛羅倫斯的Caffè Casoni，他在與調酒師Fosco Scarselli的交流中，一同研究出以氈酒代替梳打水，從而加強Americano的風味，這種調法漸漸被宣揚開去更流行起來，並被正式命名為「Negroni」。而今年，2019年，正是Negroni誕生的100周年。