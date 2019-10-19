【啤酒筆記】煙熏啤酒Schlenkerla點亮這個深秋

不知是否因為秋天Dry Dry地，吃東西都要濃味一點的。今回要介紹的煙熏啤酒相當適合秋天口味，一來因為度數高味道濃，二來是與燒烤非常合襯。

烘烤麥芽（圖片來源：Schlenkerla） Smoky（煙熏）Whisky大家就試得多，其實Smoky啤酒的煙熏味道來源是同一道理，源自製麥的程序上烘乾的過程，前人喜用燃燒的橡木直接烘乾麥芽，煙熏味就留在釀成的啤酒上，正如我們燒烤後身上殘留的炭味。至於用不同的材料烘烤也會賦予不同的風味，例如不少Smoky Whisky有著Peaty（泥煤）味道，正是因為用上泥煤去烘烤。除了辨識度高的泥煤煙熏味，也會有著煙熏魚、煙鴨胸、甚至煙灰的風味，而今回說的Schlenkerla，卻是有著烤肉的口感。

Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen—Aecht Schlenkerla是來自德國北巴伐利亞地區的一種傳統啤酒，德國人向來無酒不歡，德國十月節（啤酒節）沒有人是可以直走出門口的，而Schlenkerla在德文中的意思，正正是「走不到直線」，可以想象得到它是一款怎樣的啤酒。Schlenkerla的基本款有「Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen—Aecht」，Aecht是「Original」的意思，而Rauchbier則解作「Smoke beer」，至於要特別留意的是「Märzen」這個字，指三月「March」，於今時今日可以當是只在九至十一月供應的季節限定，但原來早在數百年前，由於當時未有良好的冷藏技術，所以釀酒師要趕在三月前把酒釀好來度過炎夏，直到十月又到麥的收成期就釀新一批，順便喝完舊一批，可能十月節也與此有一絲關係。不過，自從人們發現了Lager的低溫釀造方法就解決了問題（Lager在德文意指窖藏）。而向來要儲存、運輸的酒都會釀得比較濃，比較不容易變壞，例如加強萄葡酒，Märzen濃郁的口感也因如此，有著久久不散的煙熏與麥芽香，甚至帶有濃厚的煙肉風味，喝著喝著就飽了，比較適合燒烤時配搭，可以襯得起烤肉的口感，但其實Happy Hour也無不可，兼具酒意與食慾感。

如果受不住太濃的口感，Aecht Schlenkerla Rauchbier Weizen相信是能夠平衡的選擇，以煙熏大麥和非煙熏的小麥混合釀成，口味比較細緻而花果香更為突出（但口味都比一般啤酒重）。Weizen即是麥啤的意思，適合特別喜歡麥芽香甜的朋友。還有一款Aecht Schlenkerla Helles Lagerbie，是為Pale Lager風格，是更為淡麗的風格。「Helles」竟與地獄沒有一點關係，因為是「Light」的意思！而且指的並非單純是口感，是顏色，對啤酒來說顏色與味道或風格息息相關，啤酒的顏色來自麥芽的顏色，一般情況愈深色口味愈重（因為烘烤程度）。而Helles Lagerbie亦非用上煙熏麥芽釀製，卻是用上煙熏啤酒的酒桶。在這個深秋，相信無論是露營還是燒烤，帶上一瓶Schlenkerla就能點亮整個旅程。