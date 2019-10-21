【標誌設計】從BBC看電視發展史・早廿年定下不過時的簡約設計

不知何時開始，就沒有打開過電視，以前或會於深夜偶爾打開一下當是背景聲⋯⋯然而，曾幾何時人人都是電視迷，包括Andy Warhol，不只是劇目，就連廣告、賑災籌款、甚至是「魚樂無窮」的印象，早已深深刻進腦袋卻只能追憶，可是，今天電視甚至成為了家裡不必須的擺設，看來一剎光輝並非永恆。除了質素下降，也因為數碼轉型之故，如果不想被「淪為」經典，於今天想立一席位，就要作出變革。

BBC初代LOGO，於1953至1963應用的「BAT'S WINGS」設計

Andy Warhol出了名是電視迷（網上圖片） 今回要說的是BBC（BRITISH BROADCASTING CORPORATION）的標誌，除了因為它是最歷史悠久與最大的廣播公司之一，也可以從其標誌的發展看出電視史的不同時代，由黑白到彩色，再迎接數碼化。自1922年創立，BBC於1936年成為世界上第一家長期提供高清晰度電視節目的廣播公司，身在香港的我們可能甚少收看，但原來它也以幽默見稱非常貼地，曾經於愚人節報道驚人的新聞，例如長出意粉的樹、散播氣味的節目、飛行企鵝等，當然是準備出來的愚弄新聞。而其首個標誌，原來直到1953年才出來，是因為電視業的競爭大，需要一個企業辨識，請來當時著名的平面設計師ABRAM GAMES操刀，設計出名為「BAT'S WINGS」的經典標誌，乍看之下像是《哈利波特》中的「金探子」，當然當時並沒有金探子，而設計的藍圖是一個旋轉中的地球。

之後的標誌沒那麼抽象，變回一個普通的地球，喻意著足不出戶也能看天下事，於1969年由黑白變成藍色，見證著BBC成為首家推出彩色節目的廣播公司，至於其方框反白斜體字，一直沿用至今。到了1985年，更是電視百花齊放的年代，科技也突飛猛進，迎來了電腦圖像的技術，所以也轉用了「GOLD GLOBE」標誌，這年代大家都標榜著百花繚亂，細緻的顏色、立體的表現，但很明顯，很快地大家開始審美疲勞，而且愈是複雜的設計愈難辨識，所以於1988年，BBC又將之簡化、統一成簡約的文字標誌，回溯廿年前的商標的字體設計，再加入藍紅綠三色底線。不知道大家小時候有沒有因為好奇「電視箱」內是甚麼而把眼睛貼在螢光幕上看，原來藍紅綠三色正是彩色電視螢光幕上的磷光體，當然也是光的三原色。

1988至1997採用的簡化版，標誌性的三色底線深入民心 然而，後來發現這個設計存在問題，包括斜體字並不能有效率地應用於螢光幕上，而且藍紅綠三色將於廿一世紀變得過時，於是來到1997年，BBC毅然花下一百八十萬美元重新設計，摒棄斜體、轉用黑框白字，三色底線當然也不要，字體方面採用GILL SANS字體。後來有人發現，原來發明GILL SANS字體的設計師ERIC GILL，亦為BBC廣播大樓的雕塑操刀。新標誌沿用至今，雖然當時不少人認為其設計極為簡約，到底價值在那？但其實設計上的考慮包括耐久而應用度高，要在網站、螢幕、甚至印刷上都能夠統一，不受大小、顏色改變等影響。其實於廿年前能夠做此決定算是非常前瞻，到今天各大平台都在忙著兼顧變革而又不失品牌歷史，人家早就打下基礎了。