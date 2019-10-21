【大閘蟹】蟹季開鑼 食蟹未必要原隻食

每年10月底11月，正是吃蟹的最佳時機，尤其是肉質鮮甜蟹膏爆滿的大閘蟹！

大閘蟹膏甘香濃郁，有誰不愛? (歐嘉樂攝)

蟹肉鮮甜，蟹膏香濃，有誰不愛? 但相信誰都遇過，身邊總有朋友每次提起相約食蟹，都會耍手擰頭，藉詞推搪。歸根究底，其實他們大多都並非不愛，只是嫌蟹拆麻煩遴迍，又要兼顧吃相怕失禮。

每年最備受期待的「No.1 國民美食」 ─ 大閘蟹！(Old Bailey)

作為每年秋天指定的「國民美食」，上至星級酒店的中菜廳，下至連鎖式的平民食肆，不少餐廳除了提供原隻的大閘蟹之外，也會創作一些蟹粉菜式，讓怕麻煩、或是需要兼顧食相禮儀的愛蟹之人大快朵頤。

位於中環大館、主打地道江南菜的奧卑利，以來自北海道的時令大閘蟹入饌，炮製出14道期間限定蟹粉菜式，包括招牌生拆蟹粉小籠包、蟹粉官燕羹、清燉蟹粉有機豬肉獅子頭等等。當中尤其推介以4至5隻公蟹拆膏，加入蟹粉及粉皮炒成，黏口甘香的蟹膏粉皮；以及先將4至5隻大閘蟹拆肉拆粉，再加入薑米、蟹醋及花雕酒炒成、盡顯大廚手藝功架的清炒蟹粉。

奧卑利地址：中環奧卑利街大館賽馬會藝方二樓 (Old Bailey)

而在香港擁有14間分店，曾多次獲法國米芝蓮國際餐飲指南推薦為「車胎人美食」的翡翠拉麵小籠包，亦推出了4款蟹粉菜式，除了經典的蟹粉蛋白薑米炒飯、蟹粉豆腐及蟹粉小籠包之外，更首創了一道蟹粉拌墨魚汁拉麵，大廚把墨魚汁混入麵團，即點即拉做成爽滑墨魚汁拉麵，拌以蟹粉及即炸蔥油，不但吃起來香濃惹味，蟹粉的金黃配搭著墨魚汁的烏黑，更非常「吸睛」。