Berluti 獨有皮革紋身 創造獨一無二皮鞋配飾

接觸過不少型佬都著眼於身上的那套西裝，反而腳下的那雙皮鞋不是來得格格不入，就是歷久久欠打理。其實一個男人真正的品味，或是第二張臉就是你那雙鞋呀，不信？試試問身邊的女士！

(Berluti)

以手造皮鞋起家的法國奢華品牌Berluti，一直是一眾成功男士和追求品質、經典設計的摩登紳士必然之選。一對過萬元的皮鞋雖然有點誇張，甚至乎有人認為不值得，但若你知道背後是由擁有豐富經驗的鞋匠和染色師為你打造獨一無二的Patina皮鞋時；並會提供永久的售後服務，絕對是值回票價。

全新的Stellar運動鞋秉承極簡主義風格，簡約純粹的線條結合啞光皮革與金屬鞋頭，型格非常，售價$12,900。(Berluti)

品牌剛剛於尖沙咀海港城海洋中心內開設首間期間限定店，展示一系列經典鞋履、限量單品以及由前Dior設計師Kris Van Assche所創作的 2020春季成衣及配飾。其中最注目的莫過於品牌標誌性的Patina Bar古法染色枱和整幅陳列著不同顏色染料的Patina Wall。Berluti染色師每逢周末會在現場親手演繹Patina古法染色工藝，展示上色過程，演繹色彩烙印于皮革上的美感。

(Berluti)

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(Berluti)

除了Patina染色工藝外，Berluti還於展覽期間特邀來自意大利的首席刺青大師，在現場展示皮革刺青技藝。紋身就聽過，皮革紋身還是第一次。顧客可於提供的四個主題的刺青圖案裡挑選，包括傳統昆蟲和動物圖案，星座及生肖，復古設計的老鷹圖案，各種藝術字體等等。無論是鞋履、包袋、皮帶，甚至是皮革配飾，顧客只要選用Venezia皮革都可以在產品上紋上圖案、並以Patina技術來演繹圖案。期間限定店將會營業至出年的3月底。

Playground運動鞋系列則著重舒適度，鞋底貼合並能保護足部，加上標誌性的Scritto 刺青份外獨特，售價$12,100。(Berluti)