【錶機道場】揀啱錶才算襯得一套正裝

要穿好一套西裝，每個細節都必須留意。照顧好了袖口長度領帶角度，又怎麼能讓一枚腕錶把整體形象破壞？是的，戴錯一隻手錶，就足以讓你毀掉整個造型，以下幾個須知，要注意啊﹗ 文：大魔

iWatch也許潮，但絕對和機械錶是兩件事物。 電子錶是禁忌 或許我們很傳統，但正裝西裝本來就是講究傳統，試問腕錶上突然出現一枚多功能電子錶，那種不倫不類何其顯眼？電子錶當然包括現時流行的smart watch啦，即使是模仿傳統機械錶的款式，還是可免則免。

腕錶的錶盤、皮帶、錶圈，配襯在西裝、皮帶、皮鞋上都可以有講究。 皮革顏色的搭配 皮帶款的腕錶，其皮帶顏色應該奉行腰帶及皮鞋的規條，三個皮革部分能夠統一顏色，展現的是你對於細節的重視，尤其小如腕錶皮帶你都有照顧到的話，見微知著更讓人尊重。

IWC Big Pilot直徑46mm並非人人能夠駕馭，除非閣下身形魁梧。 腕錶體積 先講明一點，超大型腕錶的潮流「已經過去了」，44mm或以上的腕錶本身就不再流行，將之用以襯托西裝的話就更加礙眼。記得西裝是展現紳士精神的一種代表，太大體積的腕錶所代表的一種過於招搖的態度，實在不太適合西裝。當然，如果你本人的體型是六呎多而且夠大隻，那當我無講過好了。特別一提，是太小呎吋的腕錶也不好看，那會讓你顯得不夠大方，具體來說，錶面維持在39mm至41mm便算是亞洲人最理想大小。

Vacheron Constantin的Grand Complication自然是當世傑作，但你會穿起來出街嗎？ 複雜功能 其實穿西裝，配襯的腕錶有甚麼功能並非重點，唯一教條，就是要保持低調。複雜如三問，也有不少設計是毫不起眼的，但如鏤空、陀飛輪、計時等，因為要顯示功能而導致視覺複雜的類型，就不太適合了。再加上如果腕錶因為功能多而導致體積及厚度增加，都不是一件好事。記得，西裝是用以展示你成熟一面的服飾，那些「玩具」就留在其他場合吧。

鑲滿鑽石的款式，是要怎樣愛出鋒頭的人才能穿得好看？ 珠寶鑽石 簡單講，那些閃亮的風采就留給女士們好了。憑一枚鑲滿鑽石的腕錶在晚會或是商務場合搶盡鋒頭是咩玩法？那是毫無修養品味的一種態度，男裝腕錶本來就不應鑲嵌寶石，再低調細小的鑽石都毫無必要，回到內涵的基本才是機械錶及男士應有的共通語言。