Banksy開網店原因是？注目單品預覽：「POLICE」頭盔、防刺背心！

Banksy早於月頭宣布開設自家品牌網店及Pop-up Store「Gross Domestic Product」

Banksy向來以反叛見稱,有見於他在去年10月大鬧蘇富比拍賣場,將畫作《氣球女孩》(Girl with Balloon)碎了一半,然後作品改名為《Love is in the Bin》,聲名大噪。可是一年過後,他竟然加入賺錢藝術家行列?原來亦內有隱情,早在一年前有一家賀卡公司打算「奪取」其作品的合法監護權,而Banksy參考了法律意見,如果要保護自己的出品,最好的做法是出售自己的品牌產品。