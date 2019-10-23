Banksy開網店原因是？注目單品預覽：「POLICE」頭盔、防刺背心！

話題不絕的Banksy，今月頭又有兩段熱話，一是於10月4日在倫敦蘇富比以988萬英鎊高價成交其畫作《Devolved Parliament》，是為他的作品的新高。此外，於月頭宣布開設自家品牌網店及「只供展示」Pop-up Store「Gross Domestic Product」，於10月17日網店正式開張，各式單品已可預覽，但未能預訂，早前亦有釋出其開店的原因！

《Devolved Parliament》，是一幅描繪黑猩猩佔領議事堂、諷刺國會的畫作。（美聯社）

Banksy早於月頭宣布開設自家品牌網店及Pop-up Store「Gross Domestic Product」 Banksy向來以反叛見稱，有見於他在去年10月大鬧蘇富比拍賣場，將畫作《氣球女孩》（Girl with Balloon）碎了一半，然後作品改名為《Love is in the Bin》，聲名大噪。可是一年過後，他竟然加入賺錢藝術家行列？原來亦內有隱情，早在一年前有一家賀卡公司打算「奪取」其作品的合法監護權，而Banksy參考了法律意見，如果要保護自己的出品，最好的做法是出售自己的品牌產品。

不過「GDP」的單品並非天價藝術品，價格低至10英鎊，他也宣稱其理念是「Offer something for everyone」，也呼籲有錢人別搶購，而要盡量做到這一點，所有網店產品每人只能買一件，而且要回答特定的問題，如果供不應求，就以買家的答案來決定。至少可以篩走無腦跟風的炒賣之士吧。

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「GDP」產品有家品如地毯、時鐘、畫作、電視機等，當中值得留意的，包括《氣球女孩》碎掉下半身的Tee、CCTV監控BB床吊飾、寫有「POLICE」字樣、Disco波狀的頭盔，以及著名Rapper Stormzy今夏在Glastonbury festival穿著畫上英國國旗的防刺背心，原來也是Banksy設計的。