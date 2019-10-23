【男櫥神】 必讀矮人穿衣貼士 教你點配襯突破身高缺陷

說實話，以傳統亞洲人的基因很難會生出6呎高的模特兒身材，所以亞洲男士偏向矮也就是不爭的事實。但是身高並不代表一切，只要你拿捏好以下幾個配襯貼士就算矮人也可以穿出品味。 撰文：Mariane

Ermenegildo Zegna 19年秋冬季 修改你的長褲 以身高來決定怎樣挑選衣服一點都沒有錯，因為市面上許多大型連鎖店例如Z記和H記都是以歐洲人身形作剪裁樣板，試問腰長腳短的普遍亞洲人又怎能穿得好看呢？度身訂造當然最合適，但如果你有預算的考慮，最簡單快捷的解決辦法是將這些現成長褲修改成適合你的長度。

Dior 19年秋冬季 提升腰線 穿衣之道除了講求風格、剪裁、品質，最重要的還有是有合適的比例。如果你個子不高，便應該要拉長你的腿部。例如把長褲拉到腰間而不是臀部的位置，會令你增加幾吋，令整體感覺更修長。

Prada 19年秋冬季 修身剪裁 盡量不要穿過份寬鬆的衣服自暴其短，緊記愈修身的衣服愈能顯得修長。假如你沒有好好保持你的體型，也應該穿上合適剪裁的衣服。

Canali 19年秋冬季 遠離誇張色調 同樣道理，沒有先天的眷顧，惟有靠後天的幫助。誇張的花紋或是上下身大對比色調的配搭都會惹人注目，所以穿上低調的顏色或是相同顏色但不同深淺度都會較為合適。

Zara 配襯單品： 剪裁恤衫 好的剪裁是建構成功打扮的根本，切記不要挑選向橫發展的boxy cut恤衫，而是要有拉長上身效果的修長、微微修腰的剪裁款式。

厚底皮鞋／波鞋

慶幸潮流繼續追捧各種厚底鞋，是時候投資買入一兩對能為你即時增高幾吋的皮鞋或是波鞋。

Credit: Anthony Urbano 短外套 短外套能為你的腰線提高幾吋，而且給你塑造合適又順眼的比例。避免長過膝蓋以下的大褸，應該挑選長度介乎大腿中部位置的大褸，否則你會看起來像穿著斗篷。