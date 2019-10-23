【MCM X BAPE】當月桂葉碰上猿人時 一文睇晒所有聯乘產品

日本潮牌A Bathing Ape (BAPE)擅於玩crossover，最新傑作是與德國奢華品牌MCM聯乘，推出一系列街頭潮服和奢華皮包。

MCM X BAPE

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是次聯乘企劃，以BAPE標誌性的鯊魚和迷彩元素和MCM經典的Visetos圖案及干邑色為核心，從而創作出多款時裝單品，例如將MCM Visetos圖案融入BAPE迷彩印花中去設計T恤及運動套裝、將BAPE經典的迷彩人猿TEE改為干邑色並佈滿Visetos圖案、將衛衣上Baby Milo的深啡色皮膚改為干邑色並佈滿Visetos圖案等等，更備有拖鞋和鎖匙扣等單品，打造出完整的聯名系列。

MCM X BAPE 時裝單品系列：

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與此同時，BAPE充滿趣味及設計感的鯊魚鬼臉亦以張大嘴巴的圖案印在MCM干邑色Visetos上， MCM最經典的背包、銀包和旅行包都被重新塑造，配上鯊魚鬼臉、大LOGO與其他兇猛動物的襟章設計；迷彩背包更是充滿豐富細節，除了原有的金屬配件、黑色織帶與皮革沿邊，還加上了是次聯名系列獨有、閃閃發光的金屬銘牌。

MCM X BAPE 皮包系列：

MCM X BAPE 皮包系列

是次聯乘產品，將於10月26日起在全球限定專賣店以及網上售賣。