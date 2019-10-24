征服未來惡境 四驅概念Audi AI : TRAIL quattro

亞馬遜大火、海洋污染、北極融化，我們的未來將會變成怎樣？會像是《明日之後》或《北斗之拳》那樣的一片末世景象嗎？為準備迎向艱難的未來，Audi早前就在法蘭克福車展展出了他們對未來電動越野車的概想Audi AI:TRAIL quattro。

車身高達34cm，這種離地感無令人唔舒服，反而多了一份安心。(Audi)

汽車的造型不禁讓我們想起很多未來電影中的車子造型，而Audi所做的設計，每一個位置都非常有目的性。最明顯當然是其環繞車身的玻璃窗，廣闊視野讓乘駕者可以與自然更加貼近，車廂缺少用作娛樂的大型顯示屏，是為了提醒你不要再活在那些屏幕當中。

中控台開闊簡潔，視野無阻，感覺猶如坐在太空船內。(Audi)

後排兩個座椅用上像吊床般的新穎設計，當乘客坐下時會形成舒適的座椅和靠背，為整個身軀和兩側提供適當的支撐。

型號名稱中的「TRAIL 」強調探索自然，而用上零排放的電力驅動，也是未來的一個無可逆轉的趨勢。汽車的quattro 恆久式四輪驅動系統，搭載了四個電動摩打令其更加可靠和有效。

對開式的車門增加了越野車的實用性。(Audi)

無人駕駛功能當然不缺，而無人機探路燈又可以用手機輕鬆控制，感覺更科幻。(Audi)

Audi AI:TRAIL車身全長4,150mm和寬2,150mm高1,670mm，巨大的22吋輪圈配上850mm的輪胎，車身離地高達34cm，可應付超過半米深的水溝，亦確保在粗糙和崎嶇的地形靈活行駛時，電池組件不會與地面接觸而造成損壞。

車上許多細節和設計，都讓你能夠有機會更貼近大自然。(Audi)

輕巧的製車物料或是內籠布置如何體貼人體，甚至無人駕駛的功能我就不多說了，因為這些都不算是新鮮事。反而想跟你分享汽車另一個最特別之處，是其車頭大燈並非像一般汽車那樣置放在車頭，而是以五個配備Matrix LED組件的電動無人機，組成Audi Light Pathfinders探路燈，取代高低頭燈。這些三角形的飛行物能以智能手機輕易控制，僅需消耗少量能量便可飛在AI:TRAIL的前方，完全代替頭燈去照亮路面。探路燈能夠降落於行李架或車頂上，並對接到感應元件上再作充電。探路燈搭載的攝影機可以生成視頻圖像，通過Wi-Fi傳輸到駕駛者面前的顯示屏，提供鳥瞰圖般的畫面。這設計可說是超級科幻，不知你會否跟我一樣，會聯想到《高達Z》的浮游炮呢？