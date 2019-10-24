【標誌設計】源自百年前的米芝蓮指南，輪胎人的誕生與美食的關係

米芝蓮是識飲識食的指標，不少朋友不論在本地還是外地覓食，都會先參考一下米芝蓮指南，米芝蓮星級餐廳更是必須要一試之選！但大家有沒有想過，米芝蓮明明本來是賣輪胎的公司，與美食又有何關係？而且其標誌性的輪胎人——Bibendum，又是如何走出來的？

1929年版的米芝蓮紅色指南封面 首先說說《米芝蓮指南》是如何誕生的，早在1900年，由米芝蓮兄弟創辦的米芝蓮公司，已經在經營輪胎生意，而身在法國的他們，也感到汽車旅行有助他們的輪胎事業，於是就順水推舟，將旅行必須的資訊，包括地圖、加油站、旅館、餐廳、汽車維修廠等，集結成書，成為《米芝蓮指南》的前身，當時更是免費派發的。直到1926年，指南開始將優良的旅館以星號標示，後來發展出星級評級，之所以有一定的公信力，是因為他們會派出「神祕食客」去明查暗訪。

首張海報設計上的「Nunc est bibendum」，意指「是時候喝酒了」 至於輪胎人的概念，卻早在1898年誕生，當時的米芝蓮兄弟參加展覽時觀察到放左一旁不同大小的輪胎，疊起來看著就似一個人的形態，於是忽發奇想，找來當時一位海報藝術家O'Galop，依其概念創作出一個角色，正是Bibendum。而其名字的由來，則來自首張海報設計，輪胎人以國王的形象手執著酒杯，對白為：「Nunc est bibendum」，意思為是時候喝酒了。不過，在飲飲食食的同時，米芝蓮兄弟差點忘了他們做的是輪胎生意，醉駕則會帶來壞形象，很快就換了設計，但仔細一看，其手上的杯子裡裝著的根本不是酒吧！

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