【男櫥神】Under Armour 為 Virgin打造最有型太空衣

正所謂品牌的個人形象非常重要，不論是任何服務性行業，除了基本的服務質素外，如果還擁有一套漂亮的制服不但能予人專業的感覺，還會為形象加分。

現在上太空而經不是天方夜譚，而且幾年前就有公司宣布普通人也可以上太空旅遊，只要你負擔得起的話。提供這服務的公司Virgin Galactic早前就發表首個與Under Armour合作推出的私人大空人制服，當中制服包括太空衣、太空人外套、內膽、鞋履及訓練衣，屬於全球首個同類型的合作企劃。

Under Armour的團隊利用現有和新的技術為經典太空衣提供了獨特的細節，為未來的太空服飾及裝備作出新的定義。其中內膽利用了品牌的Intelliknit技術，由日本面料打造使穿著者能保溫同時具透氣性。

Credit: Virgin Galactic

另一特別細節是採用了沿用於品牌鞋履內的Hovr軟墊到膊頭及頸的位置，為太空人於旅程上提供更多的保護。最後，要完成整個造型就不可沒有一對同樣充滿太空感的長靴，由Hovr軟墊及Clone技術打造而成能依著穿著者腳形來增加舒適度。

題外話，Virgin Galactic自04創辦以來一直做了許多次測試和試飛，直至上年底才正式設計了一架合乎規格又成功登陸太空的太空船。最新消息是這艘SpaceShip Two能於明年開始載人上太空，90分鐘的旅程收費是美金$250,000 。