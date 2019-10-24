【白松露】意大利國寶級食材 並唔係意菜專利

懂吃的人都崇尚不時不食，不過就白松露而言，已經不單單是當不當造的問題，而是除了這個多月的時間外，根本沒機會吃得到。

白松露(Tuber magnatum pico)，矜貴野生食材，主要產自意大利北部，亦以當地Alba鎮出產的最為有名，僅於每年10至12月生長，在採掘後最多只能保存7天左右，故此非常珍稀，一斤價值數以萬元，頂級的拍賣價往往要數十萬甚至過百萬，因而被著名法國美食家Jean-Anthelme Brillat-Savarin於其著作《Physiologie du Goût》形容為「廚房中的鑽石 (le diamant de la cuisine)」。

白松露極為珍貴，每年Alba鎮都會舉辦白松露節及拍賣活動。(VCG)

白松露擁有獨特的天然芬芳，但卻並不濃郁突出，加上埋藏在泥土裡約20cm深的地方，只有受過特別訓練的松露犬或豬才能搜索到。(傳統上是以豬去協助尋找，但由於豬貪吃，很多時會將松露吃掉，故現時多以犬隻代替。)

松露犬在24個月大之前會經過嚴格訓練，並會經常餵食白松露。(網上圖片)

白松露帶有蕈菇、乾酪、蜂蜜以及濕麥桿和蒜香味，但經加熱烹煮後會變味，故此只能生吃，以專用的刨刀切成薄片，加在菜餚中品嚐。

白松露的正確食法是切成薄片生食。(Tesoro)

意大利餐廳Nicholini's主廚Riccardo Catarsi從Alba鎮搜羅品質上佳的白松露，並以多款時令優質食材烹調出的美味佳餚配襯，從而打造絕頂的白松露盛宴。

香煎鵝肝 - 耶路薩冷朝鮮蓟、甜蒽、白松露。(Conrad Hong Kong)

雖然被譽為意大利國寶級食材，但白松露並不是意菜專用，港麗酒店中菜廳金葉庭主廚尹鐘耀師傅，亦特別呈獻一場以中菜配襯白松露及Albert Bichot美酒的盛宴。

至於位於中環置地廣場的日式居酒屋Zuma，同樣以白松露入饌，將此稀珍食材融入至日本菜中，推出6道創意白松露日式料理，包括松露海膽紫菜脆餅、和風火灸吞拿魚腩刺身配魚子醬白松露、火灸薄切和牛配松露汁、松露野菌釜飯、白松露炭燒安格斯肉眼及白松露芝士梳乎厘班戟配核桃脆粒。