突破重重難關，終於等到女神和你約會，心情難免緊張，然而第一次約會成功與否，跟你和她之後發展可能舉足輕重，以下幾點小貼士，作為男士你必須要小心記住。

先選好餐廳，如果想給對方留一個驚喜，就切記一定要有plan B，否則如果對方有食物敏感或是有別的習慣，臨時找地方就麻煩了。(網上圖片)

一) 做足功課

第一次約會無論你準備和她怎樣過，都請認真對待。整個行程先做好計劃，更理想的話，請把Plan B都計算在內就一流。如揀選地方如果是比較特別或少去的地方，先搞清楚路程，出到街才蕩失路四處搵地圖就顯得太不可靠了。你也應把相會的地點定在一個對方可以輕易到達的地方，有需要的話，約她在車站碰面再把她帶到約會地方，也可以顯示出你的細心與體貼。

此外，先預備好餐廳的選擇，並看一遍餐單。如果甚麼都未揀好便出發而你剛好又有選擇困難症，就實在太婆媽了。

揀選約會地點，最好找一個讓雙方感覺輕鬆自在的地方。(網上圖片)

話題投其所好可以，但最好從中發掘自己都有興趣的部分，否則你會好難捱。(網上圖片)

二) 預習話題

對方是個怎樣的人，正待你去發掘，但如果已經在約會了才想該怎樣找話題，那你的失敗便已經注定。到她的社交媒體看看她喜歡甚麼，從中找一些你自己也有興趣的，或者再做些少研究，到跟她聊的時候，就不致於太過膚淺空泛。

不要勉強跟她說一些你完全無興趣的領域，勉強無幸福，約會是要令雙方感覺舒服才算成功，單方向地討好對方實在無意義。

至於剛剛所說的做一些研究，看了資料後千萬別博士上身的show off你懂得好多，太過自以為是的態度也是約會大忌，過程中給她多一些空間並聆聽她的想法，最重要是雙方互動。

也同時請記住，約會不是城市論壇，不用太過高談闊論或者處處顯示你的博學多才，這些事可以讓她之後慢慢發現。(網上圖片)

衣服最緊要選自己習慣的款式，令自己感到舒服而不是變了小丑。(網上圖片)

三) 穿戴「好一點點」

衣服怎樣穿？外觀怎樣整理？都是約會的大學問。作為男士，給你的建議好簡單，就是「多一點點」。多一點點的意思是，其實你不用刻意比日常的你改變太多，但卻要在每個方面都做多一點點就好。

穿上你平常感覺舒服的，但再整齊一點點；造型上沿用平日的設計，可能頭髮再弄仔細一點點。平時有擦香水的，也不用特別噴多一點點，適度就可；沒噴的話，擦一點點，或者只在刮鬍子後擦一點鬚後水就好。

重點是，突然執得太正既有機會令你渾身不自在，又或者太在意自己的造型，這些加起來就有機會讓你變得滑稽。保持輕鬆，展現比平日的自己更好一點點就成了。