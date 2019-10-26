【紳士好逑】Google和專家的分別 靠耳聞不如信專業

21世紀有兩樣東西比以前多了很多。你天天都會聽到的：限量版。似乎甚麼產品都來限量版了，紅酒、威士忌、超級跑車，有的甚至乎連杯杯碟碟都生產限量版。限量版當然少不了名貴腕錶，隨便地一萬數千只也叫限量版。 撰文：Carson Chan

第二樣東西就是「專家」。現在各行各業也有不同的專家。投資專家、紫微斗數專家、葡萄酒專家、連驗樓也有專家。那麼這些專家究竟有多專業呢？在某些行業，例如會計、律師、醫療等等，都有不同的認受方法去判斷個人的專業水平。例如在珠寶行業，就有著人所共知的美國珠寶鑒證協會專業課程，供有興趣人士參讀；通過考試和審核才可取得專業資格。葡萄酒這個行業也有專業的認可培訓，課堂的參與及試酒的經驗都是取得專業資格的一部份。10年前香港政府取消了葡萄酒稅之後，葡萄酒的專業資格大受歡迎，許多人為了投身葡萄酒行業更花上大量時間去取得這樣的專業認可。茶藝也是一個近年十分熱門的行業，茶藝師也有認證制度。

可是瑞士鐘錶行業，有著200多年的歷史；卻沒有任何的專業認可資格。常常在我朋友口中聽到某人是腕錶專家，他對鐘錶的認識十分厲害。但當深入了解時才知道這位專家其實對於鐘錶的結構並不怎麼理解，但對於型號和市價（特別是甚麼牌子有甚麼折扣）卻十分熟悉。對我個人來說，對於型號及市場價格並不是最重要的知識，因為現在資訊發達隨便在手機花上數10分鐘便可以清楚地掌握到型號及市場價格的資訊。相反地高級製錶的機械原理才是重點。無奈市場上充斥著許多以marketing主導的資訊，這牌子這樣說，那牌子卻那樣說。這些不同的資訊更互相矛盾，對於對鐘錶有興趣的人士來說是十分混淆的。

幸好，瑞士高級製錶基金會（Fondation de la Haute Horlogerie : FHH）在2016年開始了鐘錶業的國際認證。這認證是對專業知識作出評估，在歷史、物料、市場乃技術上都有一定的要求。透過課程，手機apps及考試，斷定在行業內的人士對鐘錶業的專業知識。香港更有幸成為全球第一個地點，把這個comprehensive課程給予公眾去參與。有興趣的讀者，可以留意香港大學的SPACE Program, 下次招生為下年的2月10日。

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