【男櫥神】萬聖節打扮指南

一年一度的萬聖節雖然是給兒童的節日，但也是給成年人一個機會打扮去派對狂歡的一晚。不論你是一位父親或是準備出席派對，以下推介的時尚單品可以令你今個萬聖節造型眼前一亮。

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Credit: Menswear Market 今個周末相信不少人都會出席各式各樣的萬聖節派對或飯局，想打造適合你年紀而又型格的造型，不需要扮鬼，只需要參考我們的造型推介。

Acne Studio的橙拼黑小牛毛大褸 南瓜橙 萬聖節離不開的南瓜，其實可以拿其精髓即是橙色在不同服飾打扮上。今季品牌不約而同推出橙色單品，最應節的非Acne Studio的橙拼黑小牛毛大褸；Gucci的橙色提花針上衣也是不錯的選擇。緊記若果挑選了橙色為打扮的重心，就應盡量與較為單調的顏色來配襯。

BSTN X Chinatown Market Halloween Collection 殺人犯圖案T恤 骷髏頭 每逢萬聖節都例必有大堆恐怖電影推出，其中最經典莫過於1978年上演的《月光光心慌慌》，裡面的蒙面殺手更成為多年來熱門的萬聖節打扮角色。應用到時裝層面上，象徵死亡的圖案如骷髏頭於這個節日上穿上就最適合不過。