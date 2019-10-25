【Parmigiani】從維修匠到鐘錶大師的現代童話

這年代樣樣事情講即食，如果跟你談根基，可能會被人當傻佬。但製錶業從來不是趕潮流，反而許多歷史的源點才是讓故事顯得動聽的理由。這次要講的，是一個默默耕耘的古董鐘錶維修匠，以雙手閱讀了整部高級製錶歷史之後，一步一腳印地創造了屬於自己的篇章。故事主角，名為Michel Parmigiani。

Michel Parmigiani先生與品牌好友雷怡暉小姐。(Parmigiani)

喜歡創作的人，沒有幾個願意為他人作嫁衣裳。但Michel Parmigiani卻不一樣，事業的起點是從替人維修鐘錶，多年來不斷反覆琢磨研究維修各種各樣不同性能不同功能不同設計的古董鐘錶，把好的壞的都看透之後，終於拿到了一條高級鐘錶的真理之匙。

品牌至今仍努力於復修各或古董機械鐘錶。(Parmigiani)

1996年在瑞士塔威山谷（Val-de-Travers）的弗勒里耶（Fleurier）成立了自家製錶中心，擁有完全不受別人干擾的自主環境，讓他無論在創作或者修復鐘錶時，都擁有更佳條件。

盡展品牌在維修古典鐘錶造詣的Ovale系列造型無可挑剔。(Parmigiani)

Parmigiani 既兼顧到古典傳統，又同時具備創新精神，兩者看似矛盾，但奇妙在品牌身上展現出互相融合的光彩。你可以說他的作品古怪，因為從造型形狀到設計上，他的創意總不受規限。但講到內裡技術、種種機械原理，以致到達藝術級別的細緻打磨，卻又處處顯露出傳統的光輝。

和超級跑車品牌合作創造的Bugatti 370，合奏出無懈可擊的樂章。(Parmigiani)

和超級跑車品牌合作創造的Bugatti 370、盡展品牌在維修古典鐘錶造詣的Ovale 系列，以及配備世界首創Toneau酒桶型機芯的Kalpa 系列，品牌的每一件作品背後都擁有一個動聽的故事。如果你也自問是一個高級鐘錶愛好者，這品牌絕對值得你花多些時間去認識一下。

Kalpa Tourbillon Galaxy獲得了2018年日內瓦高級鐘錶大賞(GPHG)。(Parmigiani)

Kalpa系列配備世界首創的Toneau酒桶型機芯的。(Parmigiani)

品牌今年的重點新作Tonda 1950 Stone-set及Rainbow腕錶，在外觀設計與內裡機械完美結合以外，更加上令人眼前一亮的寶石鋪排。如此寵壞愛美的女士，實在過分。

2019年最新的Tonda 1950 Stone鑲以環形彩虹色寶石。(Parmigiani)