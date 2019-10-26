【Drink Notes】 格魯吉亞陶罐釀酒 古老智慧如何提升葡萄酒？

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世界唯一的 古老陶罐蘊釀傳承

格魯吉亞有著古老而獨特的葡萄，接下來就要看釀造技術如何把葡萄最大的特點彰顯出來。格魯吉亞著名的陶罐釀酒技術相當馳名，也能夠突顯出酒體的醇厚。做法是將處理過的葡萄連葡萄梗、皮和籽放進陶罐（Qvevri）發酵，賦予其濃厚酒體和明顯的單寧口感。因為長埋地底關係，故此，能有效保持釀酒和陳酒時的溫度。另一方面，陶罐所用的陶土具有當地風土特色，含豐富礦物質，與重單寧感的風格相輔相成，但卻不會過於苦澀、粗糙。現今的葡萄釀造技術發達，一切都是科學和計算，大多採用不銹鋼桶，以降低不穩定因素的影響。不過亦有一個說法：釀葡萄酒是藝術，更加突顯在陶罐之上。因為陶罐上有微細氣孔，於釀酒過程上促進與空氣的接觸，進行微妙的氧化作用，為酒體帶來更獨特的口感。同一道理之下，中國的國酒茅台也是用陶瓷樽裝著，明明作為烈酒放於有細孔的盛器會慢慢散失，放個三四十年，酒體都只剩下一半，只為微妙的氧化作用，著實令人又愛又恨。再看格魯吉亞酒，有不少都是用陶瓷樽而非典型的玻璃酒瓶裝著的，酒瓶上的圖案雕刻富有濃厚的民族色彩，但在這吸引眼球的外觀底下，也可能包裹著更深層次的釀酒智慧。