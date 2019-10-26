【Drink Notes】 格魯吉亞陶罐釀酒 古老智慧如何提升葡萄酒？

上回說過，原來格魯吉亞釀酒歷史超過八千年，傳說在上帝分封土地時，格魯吉亞人因為飲酒享樂而錯過了，甚至邀請上帝一起來喝酒，最後使得上帝也動容而為他們的土地獻上祝福，成為世界上獨一無二、彷彿專為種植葡萄而設一樣的聖地。
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世界唯一的 古老陶罐蘊釀傳承
格魯吉亞有著古老而獨特的葡萄，接下來就要看釀造技術如何把葡萄最大的特點彰顯出來。格魯吉亞著名的陶罐釀酒技術相當馳名，也能夠突顯出酒體的醇厚。做法是將處理過的葡萄連葡萄梗、皮和籽放進陶罐（Qvevri）發酵，賦予其濃厚酒體和明顯的單寧口感。因為長埋地底關係，故此，能有效保持釀酒和陳酒時的溫度。另一方面，陶罐所用的陶土具有當地風土特色，含豐富礦物質，與重單寧感的風格相輔相成，但卻不會過於苦澀、粗糙。現今的葡萄釀造技術發達，一切都是科學和計算，大多採用不銹鋼桶，以降低不穩定因素的影響。不過亦有一個說法：釀葡萄酒是藝術，更加突顯在陶罐之上。因為陶罐上有微細氣孔，於釀酒過程上促進與空氣的接觸，進行微妙的氧化作用，為酒體帶來更獨特的口感。同一道理之下，中國的國酒茅台也是用陶瓷樽裝著，明明作為烈酒放於有細孔的盛器會慢慢散失，放個三四十年，酒體都只剩下一半，只為微妙的氧化作用，著實令人又愛又恨。再看格魯吉亞酒，有不少都是用陶瓷樽而非典型的玻璃酒瓶裝著的，酒瓶上的圖案雕刻富有濃厚的民族色彩，但在這吸引眼球的外觀底下，也可能包裹著更深層次的釀酒智慧。
在市面上可以找到的格魯吉亞酒，有些是用上傳統的陶質酒瓶，原來在格魯吉亞，這些陶瓶隨處可見，都是由人手製作的工藝品。
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作為世界上最優質的葡萄酒之一，格魯吉亞酒成為趨勢不難預見，但它面對著一個問題：出口渠道。格魯吉亞葡萄酒業倚重出口，過往的出口國主要是俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭。不過，自2003年玫瑰革命之後，與俄羅斯斷交，以及2006年開始俄羅斯與格魯吉亞停止雙邊貿易關係，最大的出口國沒了，所以格魯吉亞近年非常積極的尋找新市場，宣傳也加大力度。擁有著最古老的文明、得天獨厚的風光，格魯吉亞酒不只是味蕾上的事，每一口酒都可以喝得出其深厚的文化內涵，酒業與旅遊業的雙線並行，可能可以帶給人們最引人入勝的體驗。經歷過玫瑰革命的試煉，格魯吉亞應當了解到自己需要的是甚麼，他們接下來走的路是值得我們去期待的。